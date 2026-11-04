Basket femminile: Schio sconfitta contro il Galatasaray, ma resta la differenza canestri favorevole

Il Famila Schio perde per 51-68 contro il Galatasaray nella quarta giornata del girone B di Eurolega 2026-2027, ma mantiene a proprio favore la differenza canestri garantendosi in ogni caso il primo posto nel girone se le due squadre dovessero chiudere a pari punti (ad ora la situazione è 3-1 Famila e 2-2 Galatasaray). Partita a basso punteggio, non bella, in cui Kamiah Smalls scrive 17 sul tabellino, ma nella quale Costanza Verona, con i suoi 11, sostanzialmente regala più respiro possibile alle compagne in proiezione futura.

Pronti via e la tripla di Conde apre il match in un PalaRomare decisamente pieno, con pochissimi posti liberi. Smals, Fauthoux e Kuier subito ribaltano la situazione a favore del Galatasaray, ed è soprattutto la lunga ex Ragusa e Venezia ad avere un ruolo attivo nel 5-11 che provoca il timeout di Dikaioulakos. Questo non basta: le turche scappano fin sul 5-15, prima che Zanardi e poi Bertsch riescano a far ripartire l’attacco scledense. Ci prova anche Coulibaly, ma Smalls e Fitik chiudono la prima metà di gara sul 13-24.

Nel secondo periodo Erdogan prende in mano la situazione per le ospiti, col risultato che il divario diventa di 14 punti (17-31). Dai 7’58” all’intervallo bisogna aspettare più di tre minuti per la successiva realizzazione, che è di Coulibaly, poi Laksa da tre sigla il -9 ed allora Dusart chiama timeout. Kuier ne esce con la tripla, il che rilancia le giallorosse con Juhasz, Uzun e Smalla che spingono le turche sul 22-41 dopo 20′, il che vuol dire sul momento anche risultato dell’andata ribaltato.

Non riesce la reazione al Famila a inizio terzo quarto: Smalls fa salire i divario finanche a 22 lunghezze (24-46) prima del tiro da tre di Zanardi del -19. La segue Verona, che riduce a 14 le lunghezze di ritardo in un periodo nel quale le percentuali, già basse di loro, tendono a scendere in maniera molto importante. La siciliana è la mattatrice di questa fase e la partita in sé cerca di riaprirla: a 10′ dalla fine è 35-48.

Quando Juhasz e poi Erdogan rimandano il Galatasaray avanti di 15 lunghezze e, a metà ultimo quarto, Bayram e Kuier siglano il 37-58 con Schio di nuovo incapace di segnare, è chiaro che si andrà per la difesa del doppio confronto da parte delle padrone di casa. Coulibaly riesce a rimettere in moto le arancioni, solo per vedere Kuier ed Erdogan mandare le giallorosse sul 39-63. Mestdagh a quel punto colpisce da tre, arrivano Laksa e Keys e a 47″ dalla fine il punteggio è 48-66. 18 punti all’andata, 18 al ritorno, totale differenza canestri: zero. Tocca a Verona battere un colpo: lo fa da tre e dall’angolo. Il Galatasaray non riesce praticamente a tirare, se non sulla sirena. C’è il 51-68 finale di Fauthoux, ma il Famila resta con +1 di differenza canestri.

BERETTA FAMILA SCHIO-GALATASARAY CAGDAS FAKTORING 51-68

SCHIO – Mestdagh 3, Zanardi 5, Verona* 11, Conde* 5, Panzera ne, Coulibaly 11, Andrè* 4, Bertsch 3, Egwoh ne, Attura ne, Keys* 2, Laksa* 7. All. Dikaioulakos

GALATASARAY – Akalan ne, Smalls* 17, Fauthoux* 5, Fitik 3, Yilmaz ne, Nelson-Ododa, Uzun* 4, Erdogan 13, Juhasz* 6, Bayram 4, Hof, Kuier* 16. All. Dusart