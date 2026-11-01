Basket femminile, Schio ottiene la quinta vittoria consecutiva. Successi di Derthona e Sesto San Giovanni

Dopo la sofferta vittoria nell’anticipo della Reyer Venezia in quel di Livorno, arriva la pronta risposta quest’oggi del Famila Schio. La squadra veneta si conferma a punteggio pieno dopo la quinta giornata ed è prima in solitaria, ricordando anche che la Reyer ha una partita in meno. Schio oggi ha dominato in casa contro Battipaglia per 100-63, trascinata dai 17 punti di Mariam Coulibaly e di Morgan Bertsch.

Sempre a quota 8 punti con Venezia ci sono anche la BCC Derthona ed il Geas Sesto San Giovanni che stanno veramente disputando un eccellente inizio di stagione. Due facili vittorie in casa: le piemontesi hanno piegato Roseto per 79-59 con la solita Cornelia Fondren da 19 punti, mentre le lombarde hanno superato il fanalino di coda Brixia per 98-66 con 21 punti di Madison Hayes, nonostante una Amandine Toi da 34 punti.

Seconda vittoria in campionato per Broni, che ottiene un bel successo casalingo contro Campobasso per 63-56 al termine di un match combattuto con 13 punti per Vanessa Jasa e Hannas Stuelke, che ha messo a referto anche 12 rimbalzi. Non si sblocca Costa Masnaga, che crolla ancora in casa contro San Martino di Lupari con il punteggio di 99-46 grazie alla doppia doppia di Jenna Guyer con 22 punti e 12 rimbalzi.

RISULTATI 5^ GIORNATA SERIE A1 2026/2027

Livorno – Venezia 82-90

Schio – Battipaglia 100-63

Broni – Campobasso 63-56

Sesto San Giovanni – Brixia 98-66

Costa Masnaga – San Martino di Lupari 46-99

Derthona – Roseto 79-59

CLASSIFICA: Schio 10, Venezia*, Derthona, Sesto San Giovanni 8, San Martino di Lupari 6, Livorno, Campobasso, Roseto, Broni 4, Battipaglia 2, Brixia, Costa Masnaga* 0

* Una partita in meno