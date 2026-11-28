Tutto troppo facile per la Famila Wuber Schio nell’anticipo della ottava giornata di Serie A1, con le venete che espugnano il campo della Ladies Libertas Livorno per 56-105. Per Schio, dunque, ottavo successo in otto impegni di campionato, mentre per le toscane situazione di perfetto equilibrio con 4 successi e altrettante sconfitte.

Avvio equilibrato al Macchia, dove le toscane nei primissimi minuti lottano alla pari contro Schio e la prima metà del primo quarto si chiude praticamente in parità. Ma subito le ospiti alzano il ritmo e prima con Bertsch e poi con Panzera e Attura allungano chiudendo i primi 10 minuti in vantaggio per 11-28.

Va ancora peggio per Livorno a inizio secondo quarto, con le padrone di casa capaci di muovere il tabellino solo dalla lunetta nei primi 5’ e venete che scappano definitivamente via, con Bertsch, Coulibaly, Panzera e André protagoniste assolute. Così è troppo facile per Schio che va al riposo con il match già incanalato verso il Veneto sul 17-58, con 9 punti di Bertsch e 8 di Conde e Coulibaly.

Secondo tempo che, così, è un lunghissimo garbage time utile solo per le statistiche o poco più. Schio non alza il piede dall’acceleratore, almeno in attacco, mentre concede qualcosa di più senza palla in mano e il terzo quarto si chiude sul 32-84, mentre nell’ultimo parziale anche le venete si rilassano e il match finisce 56-105, con 18 punti di Bertsch, 15 di André, 12 di Coulibaly e 10 di Conde e Panzera, mentre per Livorno ci sono i 14 di Smith, i 12 di Natali e i 10 di Borondy.