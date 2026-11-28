Basket
Basket femminile, Schio espugna senza problemi il campo di Livorno
Tutto troppo facile per la Famila Wuber Schio nell’anticipo della ottava giornata di Serie A1, con le venete che espugnano il campo della Ladies Libertas Livorno per 56-105. Per Schio, dunque, ottavo successo in otto impegni di campionato, mentre per le toscane situazione di perfetto equilibrio con 4 successi e altrettante sconfitte.
Avvio equilibrato al Macchia, dove le toscane nei primissimi minuti lottano alla pari contro Schio e la prima metà del primo quarto si chiude praticamente in parità. Ma subito le ospiti alzano il ritmo e prima con Bertsch e poi con Panzera e Attura allungano chiudendo i primi 10 minuti in vantaggio per 11-28.
Va ancora peggio per Livorno a inizio secondo quarto, con le padrone di casa capaci di muovere il tabellino solo dalla lunetta nei primi 5’ e venete che scappano definitivamente via, con Bertsch, Coulibaly, Panzera e André protagoniste assolute. Così è troppo facile per Schio che va al riposo con il match già incanalato verso il Veneto sul 17-58, con 9 punti di Bertsch e 8 di Conde e Coulibaly.
Secondo tempo che, così, è un lunghissimo garbage time utile solo per le statistiche o poco più. Schio non alza il piede dall’acceleratore, almeno in attacco, mentre concede qualcosa di più senza palla in mano e il terzo quarto si chiude sul 32-84, mentre nell’ultimo parziale anche le venete si rilassano e il match finisce 56-105, con 18 punti di Bertsch, 15 di André, 12 di Coulibaly e 10 di Conde e Panzera, mentre per Livorno ci sono i 14 di Smith, i 12 di Natali e i 10 di Borondy.