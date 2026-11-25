L’Umana Reyer Venezia non ha nessun problema nel portare a casa, al Taliercio, il recupero della 4a giornata di Serie A1 2026-2027 contro la CLV-Limonta Costa Masnaga. Resta l’imbattibilità da una parte e la mancanza di vittorie dall’altra: 95-48 il punteggio conclusivo, con la Reyer che vede andare Matilde Villa a quota 20 punti ed Alyssa Ustby in doppia doppia (11 e 12 rimbalzi). Per le ospiti 18 di Elle Evans e 11 di Alyssa Crockett.

Di fatto la questione si chiude già nel primo quarto, con un parziale di 16-0 che è di fatto firmato da tutto il quintetto base (Cvitkovic, Villa, Pan, Cubaj e Dojkic). Il gruppo delle straniere di Costa Masnaga limita in parte i danni fino al 28-16, ma è nel resto della questione che c’è troppa differenza di valori. Peraltro Venezia riesce sempre a spingere nei primi 5′ del secondo periodo, poi le ospiti in qualche modo tengono e a metà gara è 45-28.

In ogni caso la questione finisce per non porsi, perché il terzo quarto è una copia allargata del primo con un parziale di 26-10 che mette la parola fine a ogni incertezza, ammesso che ci sia mai stata. Di fatto gli ultimi 10′ si giocano per dare minuti da una parte o dall’altra a chi gioca di meno, con risultati però a volte interessanti, come ad esempio i 10 rimbalzi di Sofia Zuccon che qui ha parecchio spazio (oltre 17 minuti).

UMANA REYER VENEZIA-CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA 93-48

VENEZIA – Cvitkovic* 6, Villa* 20, Pan* 11, Pasa 8, Chery 7, Cubaj* 8, Dojkic* 6, Ustby 11, Smorto 6, Marinari, Zuccon 4, Bianco Rossignoli 6. All. Mazzon

COSTA MASNAGA – Pilatone* 2, Frankl Sandberg* 4, Spinelli* 6, Pini 2, Janer 2, Tavella 3, Crockett* 11, Evans* 18, Corti, Olandi. All. Bereziartua