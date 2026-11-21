L’Autosped G BCC Derthona Tortona rispetta il fattore campo battendo l’Alama San Martino di Lupari per 68-51 nell’anticipo della settima giornata della Serie A1 di basket femminile, in un match mai in discussione dal secondo quarto con le venete che non son riuscite a ribaltare l’inerzia della sfida.

13 punti equamente divisi tra Dixon e Wnorowska per le piemontesi, con 11 punti di Anastasia Conte – 14 punti di Herminjard e 11 di Guarise tra le fila di San Martino di Lupari.

Polveri decisamente bagnate in apertura di match, con il primo canestro segnato da Guyer (0-3) dopo quasi 4’ dalla palla a due. L’Alama prova ad allungare con un’altra tripla di Diagne (2-7), con Wnorowska che scuote Tortona con cinque punti in fila per il sorpasso (9-7). Herminjard glaciale da tre (10-10), con Sofia Frustaci che risponde con la stessa moneta per il 13-10 alla prima sirena.

Secondo quarto che si apre con un break di 7-0 di San Martino di Lupari (13-17), con Coloro e Fondren che reagiscono per Derthona (17-18). Appoggio di Dixon e nuovo vantaggio Autosped G BCC (19-18), con le padrone di casa che allungano il parziale e toccano il +8 a metà frazione grazie agli appoggi di Sitku Vargas e Fondren (26-18). L’Alama accusa il colpo e fatica a contenere l’offensiva piemontese senza riuscire ad avvicinarsi, con l’uno-due di Dixon e Conte per il 31-20 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa Tortona continua ad imporre il proprio ritmo con Dixon e Frondren (35-22), con Guarise e Herminjard che cercano di dare una scossa alle ospiti (38-31). Coloro e Frustaci ribattono prontamente per l’Autosped G BCC (43-37), con il libero di Guyer che vale il 43-38 alla terza pausa breve del match.

Ultimo quarto in cui il copione non cambia, con Tortona a dettare il ritmo e San Martino di Lupari ad inseguire: appoggio di Zanetti e +10 (55-45), con Herminjard che spara la tripla per tenere a galla le patavine a meno di quattro minuti dalla sirena (58-49). Ma oramai è tardi per provare a rimontare, con Conte che deposita il pallone in fondo alla retina per il 68-51 con cui si chiude la sfida.