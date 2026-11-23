La Serie A1 di basket femminile ha completato nel weekend appena trascorso la settima giornata della regular season 2026-2027, e anche in questo turno le nostre portacolori hanno fornito prestazioni di rilievo, risultando spesso decisive per le sorti delle squadre di cui difendono i colori: andiamo quindi a scoprirle insieme.

Il successo più netto della giornata porta la firma della Famila Wuber Schio, che si impone 99-46 sul Brescia con 11 punti di Olbe André, mentre tra le lombarde ospiti non bastano i 16 punti e i 7 assist di Rae D’Alie per evitare il pesante ko. Vittoria convincente anche per l’Umana Reyer Venezia, che sul campo del Geas Sesto San Giovanni vince 85-55 grazie ai 15 punti di Francesca Pasa e ai 12 punti con 7 assist di Matilde Villa, protagoniste di una serata di grande qualità. Successo esterno anche per la Ladies Libertas Livorno, che sul parquet di Costa Masnaga si impone 80-56 con 10 punti di Caterina Gilli.

Nelle altre sfide, la Logiman Broni supera 64-54 il Roseto con 14 punti di Carlotta Gianolla, mentre tra le abruzzesi si fermano a quota 8 punti Trucco, Bernardi e Dotto. Tortona batte 68-51 il San Martino di Lupari: 11 punti per Anastasia Conte tra le piemontesi e altrettanti per Irene Guarise nelle fila delle venete, che non sono bastati per evitare la sconfitta. Infine, ottimo colpo esterno de La Molisana Magnolia Campobasso, che espugna Battipaglia 77-59 con un attacco ben distribuito: 11 punti ciascuna per Maria Miccoli ed Emma Giacchetti e 10 per Gina Conti.

Un turno che ha visto dunque le italiane protagoniste in diversi contesti, con prestazioni che hanno inciso sull’esito degli incontri. Appuntamento alla prossima giornata per scoprire chi saprà confermarsi e chi proverà a rilanciare la propria stagione.