Basket
Basket femminile, le migliori italiane della 5a giornata di Serie A1. Olbis Andre’ sfiora la doppia doppia, Giuditta Nicolodi trascina la Geas
La Serie A1 di basket femminile ha completato nel weekend appena trascorso la quinta giornata della regular season2026-2027, dove anche le nostre portacolori hanno fornito delle prestazioni interessanti risultando anche decisive per le sorti delle squadre di cui difendono i colori: andiamo quindi a scoprirle insieme.
13 punti di Francesca Pasa e 9 di Francesca Pan nel successo esterno dell’Umana Reyer Venezia sulla Ladies Libertas Livorno (82-90) nell’anticipo del sabato, con 17 punti di Giulia Natali che non sono bastati alle toscane ad evitare il ko. Olbis Andre’ sfiora la doppia doppia (12 punti e 7 rimbalzi) nella larga affermazione casalinga della Famila Wuber Schio sull’O.ME.P.S. Battipaglia (100-63), con 12 punti di Jasmine Keys e 11 di Ilaria Panzera – 10 punti invece di Sara Crudo tra le fila delle campane. 9 punti di Anna Togliani e 6 di Martina Crippa hanno contribuito alla vittoria della Logiman Broni su La Molisana Magnolia Campobasso (63-56), con 10 punti e 8 rimbalzi di una mai doma Sara Madera.
Giuditta Nicolodi mette a referto 13 punti e 7 rimbalzi per la Geas Sesto San Giovanni che rispetta il fattore campo nel confronto tutto lombardo con la RMB Brixia (98-66), con 12 punti di Sara Toffolo mentre per le bresciane 7 punti di Rae Lin D’Alie e 5 di Silvia Nativi. 4 punti equamente divisi tra Irene Guarise e Silvia Pastrello nel blitz fuori casa dell’Alama San Martino di Lupari contro la CLV-Limonta Costa Masnaga (46-99), con 7 punti di Eleonora Tavella e Maria Pilatone per le neo-promosse. 7 punti di Arianna Arado e 6 per Francesca Leonardi e Anastasia Conte contribuiscono alla vittoria dell’Autosped G BCC Derthona Tortona contro la People Strategy Panthers Roseto (79-89), con 8 punti di Valeria Trucco e Caterina Dotto per le abruzzesi.