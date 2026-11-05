Basket femminile, le convocate dell’Italia per le Qualificazioni agli Europei 2027. C’è Cecilia Zandalasini dopo il trionfo in WNBA

Primo appuntamento in arrivo per l’Italia del basket femminile dopo i Mondiali di Berlino 2026. Andrea Capobianco ha diramato i nomi delle 16 giocatrici che ruoterà nella prima delle due finestre della seconda fase delle qualificazioni agli Europei del 2027, nel girone che assieme alle azzurre vede impegnate Slovenia, Austria e Lettonia.

Questi i nomi delle chiamate:

0 Jasmine Keys 1997 Ala Famila Wuber Schio

5 Matilde Villa 2004 Playmaker Umana Reyer Venezia

6 Francesca Pasa 2000 Playmaker Umana Reyer Venezia

7 Carlotta Zanardi 2005 Playmaker Famila Wuber Schio

8 Costanza Verona 1999 Playmaker Famila Wuber Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 Ala Famila Wuber Schio

10 Caterina Gilli 2002 Ala Ladies Libertas Livorno

11 Francesca Pan 1997 Guardia Umana Reyer Venezia

13 Lorela Cubaj 1999 Centro Umana Reyer Venezia

14 Sara Madera 2000 Ala La Molisana Campobasso

16 Sara Toffolo 2000 Ala Geas Sesto S.Giovanni

21 Francesca Leonardi 2002 Guardia/Ala Autosped Tortona C.Nuovo Scrivia

22 Olbis Andrè 1998 Centro Famila Wuber Schio

24 Ilaria Panzera 2002 Guardia Famila Wuber Schio

33 Anastasia Conte 2000 Guardia Autosped Tortona C.Nuovo Scrivia

77 Martina Kacerik 1996 Guardia Geas Sesto S.Giovanni

Queste le riserve a casa, che potranno essere chiamate in caso di necessità:

Arianna Arado 2004 Centro Autosped Tortona C.Nuovo Scrivia

Ilaria Bernardi 2005 Guardia Panthers Roseto 2.0

Beatrice Caloro 2004 Guardia Autosped Tortona C.Nuovo Scrivia

Gina Conti 1999 Playmaker La Molisana Campobasso

Emma Giacchetti 2007 Playmaker La Molisana Campobasso

Irene Guarise 2003 Guardia Alama S. Martino di Lupari

Maria Miccoli 1995 Ala/Centro La Molisana Campobasso

Giuditta Nicolodi 1995 Ala Autosped Tortona C.Nuovo Scrivia

Marianna Zanetti 2008 Ala/Centro Autosped Tortona C.Nuovo Scrivia

Qualcosa rispetto alla rassegna iridata cambia leggermente, perché a pesare è anche il mix di indisponibilità (Santucci e Fassina per infortunio, Trimboli perché è nata a fine agosto la figlia Ginevra). Due gli esordi nel gruppo senior, quelli di Sara Toffolo, perno solido del Geas Sesto San Giovanni in questo inizio di stagione, e Anastasia Conte, che vede così premiata una lunga rincorsa oltre a un inizio di stagione da 10.3 punti in A1 e 9.5 in EuroCup con la maglia del Derthona.

Così coach Capobianco dal sito FIP: “Ci attendono partite complicate perché Slovenia e la Lettonia vantano formazioni di valore, con atlete che militano nel campionato italiano oltre a giocatrici di Eurolega e WNBA. Rispetto alla squadra che ha vinto il Bronzo dovremo fare a meno di Trimboli, Santucci e Fassina. È uno scenario difficile ma sono convinto che la nostra linea debba essere sempre la stessa: scendere in campo e dare il massimo delle nostre possibilità. Dove non arriveremo con tecnica e tattica dovremo sopperire col cuore. Affronteremo squadre differenti tra loro. Una esprime una pallacanestro intensa fin dai primi secondi e fa della pressione difensiva il proprio tratto distintivo, un’altra predilige un gioco capace di svilupparsi su possessi prolungati. La nostra capacità di adattamento dovrà emergere con evidenza, chiunque scenderà in campo dovrà essere consapevole di questa necessità. Affrontiamo un girone complesso ma siamo abituati a confrontarci con i migliori: anche il girone degli Europei era di qualità straordinaria. Andremo in campo con determinazione e confido nel pubblico di Terni, capace di offrirci una grande spinta emotiva. Questa squadra trasmette calore umano, come già dimostrato a Bologna e Berlino di fronte a una grande cornice di pubblico“.

L’Italia giocherà mercoledì 11 novembre alle 20:00 contro la Slovenia al PalaTerni, in una prima assoluta nella città umbra, poi si trasferirà a Vienna per giocare sabato 14 alle 18:00 contro l’Austria e, infine, volerà a Riga per sfidare, martedì 17 sempre alle 18:00, la Lettonia.