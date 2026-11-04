Basket femminile, largo successo casalingo dell’Autosped BCC Derthona sulle tedesca del Friburgo in EuroCup

L’Autosped BCC Derthona Tortona rispetta il fattore campo battendo le tedesche del BCF Elfic Friburgo per 82-61 nella 4° giornata dell’EuroCup di basket femminile 2026-2027. Le piemontesi hanno condotto il match dalla palla a due fino alla sirena finale indirizzandolo sui binari giusti con un primo quarto da 26-7, gestendo poi il vantaggio nei quarti conclusivi per esultare di fronte al pubblico amico trovando il quarto successo in altrettante partite disputate per il girone H.

Elizabeth Dixon decisiva con la doppia doppia sfiorata (17 punti e 8 rimbalzi), con 10 punti di Cornelia Fondren e 9 di Anastasia Conte – Hannah Riddick ultima ad arrendersi per le ospiti con 16 punti e 10 rimbalzi, con 16 punti e 7 rimbalzi messi invece a referto da Lauren Heard.

Uscita perfetta dai blocchi di Tortona con un break di 10-0, con Friburgo che trova i primi punti del match dalla lunetta con Cecilia Holmberg (10-2). Derthona continua ad imporre il proprio ritmo e vola a +15 col 2+1 completato da Elizabeth Dixon (17-2), con Lauren Heard che prova a scuotere le compagne (19-5). Wnorowska spara la tripla del +19 (24-5), con la virata di Matilde Carosi che chiude un primo quarto perfetto per Tortona sul 26-7.

Nella seconda frazione l’Autosped BCC non alza il piede dall’acceleratore e mantiene le avversarie a distanza di sicurezza, toccando anche il +20 con l’appoggio di Arianna Arado (31-11). Camila Martinez batte un colpo dall’arco per il Friburgo (32-14), con le padrone di casa che ribattono prontamente colpo su colpo e rimangono abbondantemente davanti: uno-due firmato Fondren e Dixon e +25 (43-18), con Hannah Riddick che cerca di dare una scossa alle compagne a cronometro fermo per il 44-24 con cui si va all’intervallo lungo.

Ripresa che si apre con un parziale di 9-0 del BCF Elfic grazie a Heard e Riddick per ricucire parzialmente lo strappo fino al -11 (44-33), con coach Cutugno che ferma subito il gioco per un minuto di sospensione: ci pensano Frustaci e Wnorowska con due bombe a ristabilire le gerarchie e il +18 (53-35), con l’asse tutto azzurro Frustaci-Arado che produce due canestri consecutivi per tenere le avversarie a distanza di sicurezza (59-41). Due liberi messi a segno da Hannah Riddick valgono il 59-43 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nel quarto conclusivo Friburgo tenta il tutto per tutto per provare a tenere viva la partita, con Camila Martinez che brucia la retina dall’arco per il -13 (63-50). Holmberg si mette in proprio due volte per il -9 (63-54), con Cornelia Fondren che piazza quattro punti in fila per ridare ossigeno a Tortona (69-57). Anastasia Conte è perfetta dalla lunga distanza (75-59), penetrando poco dopo per il +18 che avvicina la Bertram al successo con meno di un minuto alla sirena finale. Ci pensa Elizabeth Dixon a mette il sigillo con la bomba del 82-61 con cui Tortona vince ancora in EuroCup e rimane imbattuta nel girone H.