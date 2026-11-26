Sconfitta amara per la Geas ad Atene, dove il Panathinaikos si impone 78-73 al termine di una partita di grande equilibrio, decisa solo negli ultimi secondi da due palle perse. Il ko, però, non condanna le lombarde: il discorso qualificazione resta aperto, ma ora Sesto San Giovanni non ha più margini d’errore. Dovrà vincere in trasferta contro l’Alba Berlino e sperare, allo stesso tempo, nel passo falso del Castors Braine in casa del Panathinaikos, per continuare a inseguire il sogno europeo.

Partono bene le greche con due triple di Stamolamprou, anche se non si spezza l’equilibrio in campo. Ma poi sono le milanesi a salire in cattedra nella seconda metà del quarto. Lani White e Laura Cornelius da oltre l’arco fanno volare la Geas sul 15-28 in un primo periodo giocato perfettamente dalle lombarde.

È Prince, con quattro punti, a dare il via al secondo quarto e a provare a riavvicinare il Panathinaikos nel punteggio. Risponde Toffolo, ma ora sono le greche a fare la partita e con Cave riducono lo svantaggio. Fatica la Geas a trovare la via del canestro e a 4’ dall’intervallo le padrone di casa hanno praticamente richiuso il gap sul -1. Okosun riallunga, ma la tripla di Stamolamprou vale il sorpasso e si va al riposo con il Panathinaikos avanti 46-44.

Dopo il botta e risposta dei primi due quarti, il secondo tempo inizia sul filo perfetto dell’equilibrio. È un continuo sorpasso e controsorpasso tra due squadre che si equivalgono e le percentuali che scendono decisamente, con le milanesi che provano un timido strappo nella seconda parte del terzo quarto con la tripla di White, ma subito rintuzzate dalle greche e si va all’ultimo stop sul 57-57.

Nicolodi e Hayes riportano la Geas avanti all’inizio dell’ultimo parziale, poi è Cornelius a firmare il +6 e obbligare il Pana al timeout. Arriva la reazione delle greche che con un controparziale ribaltano il punteggio e tornano avanti. Si lotta punto a punto, con le padrone di casa che provano l’allungo, Okosun che riporta Sesto a -1 a 40” dalla sirena. Poi la palla persa di Nicolodi riporta il Pana sul +3 a 7” dalla sirena. Un’altra palla persa, questa volta di White condanna la Geas che perde 78-73.