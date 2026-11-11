Basket femminile, l’Italia vince nelle qualificazioni agli Europei. Slovenia battuta in una sfida tesa fino alla fine

Vittoria di notevole importanza, per tantissimi motivi anche extra campo, dell’Italia all’esordio nelle qualificazioni agli Europei di basket femminile 2027. A Terni le azzurre di Andrea Capobianco sconfiggono la Slovenia per 67-62, riuscendo così a mettere in cascina due punti che valgono oro in questo particolare momento. Top scorer Francesca Pan con 17 punti per la squadra azzurra, priva di Zandalasini, Villa, Santucci e Fassina, dall’altra parte 14 di Teja Gorsic, Eva Lisec e Zala Friskovec (che va in doppia doppia con 10 rimbalzi). Giornata di gioia per Lorela Cubaj, che torna vittoriosa nella sua Terni.

Pronti via, e il trio Pan-Verona-Keys si mette subito in proprio per portare fino al 6-0 la squadra azzurra. La Slovenia comincia a segnare con Lisec, che ritrova una bella fetta di ex compagne e avversarie tra Schio e non solo. Dopo che ancora Verona e poi Pan da tre provocano il timeout sloveno, le ospiti iniziano a giocar meglio e riescono a tenere in difesa e con tanta Lisec, mentre il tiro da tre inizia a essere un problema per l’Italia assieme ai viaggi in lunetta. La Slovenia torna a -2, poi Andrè diventa la padrona del campo e negli ultimi minuti spedisce l’Italia sul 19-12, mentre anche Giacchetti debutta in maniera peraltro convincente, sapendo far girare palla e dimostrando di avere già una visione di gioco adeguata alla situazione.

Nel secondo periodo la coppia Madera-Cubaj spinge l’Italia sul 24-12, solo che a questo punto si accende Gorsic che, quasi da sola, è la responsabile dell’intero rientro in partita della Slovenia, che piazza un parziale di 0-8 e non subisce nemmeno gli effetti del timeout chiamato da Capobianco. Pan interrompe l’emorragia azzurra, e quando le ospiti si avvicinano ancora a quel punto ci pensa Madera a impedire il ricongiungimento da parte slovena con un paio di belle iniziative. Le ospiti restano comunque a contatto e, nonostante una mira che dalla lunetta e da tre resta quella che è, l’Italia va all’intervallo sul 32-30.

Alla ripartenza Cubaj è la prima a rispondere presente in casa Italia, ma allo stesso modo ci sono Cvijanovic e Lisec, poi è Friskovec a regalare il primo vantaggio alla Slovenia con la tripla del 37-38. Reazione pronta da parte di Pasa e soprattutto Pan, che continua a colpire da tre punti e a lanciare un bel parziale di 10-0 che rimette la squadra azzurra a distanza di sicurezza. A questo punto le azzurre riescono ad avere un minimo di tranquillità, se non altro perché la difesa finalmente sale di giri e riesce a tenere bene, anche se poi a 10′ dalla fine il punteggio recita 54-47 e la partita è tutt’altro che chiusa.

L’Italia riparte con Verona che appoggia per il +9, ma risponde l’accoppiata Friskovec-Cvijanovic, che rimette la Slovenia a contatto con due triple. Devono intervenire vari giri in lunetta di Zanardi e Verona, ma Gorsic e ancora Friskovec iniziano a spaventare per davvero, dato che con meno di 4′ al termine il punteggio dice 59-58. Cubaj prende la linea di fondo e segna il 61-58 ed è un buon momento, perché dopo l’1/2 di Keys in lunetta e il fatto che la Slovenia inizia a perdere giocatrici per cinque falli, Pasa piazza la tripla che può decidere tutto. Non è così: Gorsic e poi Ceh lasciano speranze alla Slovenia, che però viene definitivamente distanziata dal 2/2 in lunetta di Keys. Finisce 67-62.

ITALIA-SLOVENIA 67-62

ITALIA – Keys* 3, Pasa* 11, Zanardi 1, Verona* 8, Gilli, Pan* 17, Cubaj* 11, Madera 6, Giacchetti, Andrè 9, Panzera 1, Conte ne. All. Capobianco

SLOVENIA – Lisec* 14, Ferjancic ne, Cvijanovic* 12, Anzic ne, Ivanusa 4, Gorsic* 14, Friskovec* 14, Vrecer, Modric, Misjak Cujnik ne, Burgar ne, Ceh* 4. All. Gaspar