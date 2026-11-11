Basket femminile: Italia, le 12 azzurre scelte da Andrea Capobianco per la Slovenia

A distanza di due mesi dall’indimenticabile Mondiale di Berlino, l’Italbasket femminile torna in campo stasera a Terni ospitando la Slovenia nel primo incontro del girone di qualificazione per gli Europei 2027. Le azzurre vanno a caccia del pass per la rassegna continentale in un gruppo che comprende anche Austria e Lettonia, con le prime due classificate che verranno ammesse alla fase finale in programma a giugno.

L’Italia si presenta a questa finestra di novembre (che proseguirà con una doppia trasferta a Vienna il 14 novembre e a Riga il 17 novembre) senza le sue stelle più luminose Cecilia Zandalasini e Matilde Villa, entrambe assenti per motivi fisici, ma coach Andrea Capobianco deve fare a meno anche di Mariella Santucci (out per la rottura del legamento crociato), Martina Fassina e Vittoria Blasigh (impegnata al college).

Il CT azzurro ha selezionato le 12 giocatrici per la partita odierna con la Slovenia, tenendo a riposo Beatrice Caloro, Sara Toffolo e Francesca Leonardi. Debutto assoluto in nazionale maggiore per Anastasia Conte e la classe 2007 Emma Giacchetti, mentre i punti di riferimento diventano Costanza Verona, Francesca Pasa, Francesca Pan e le lunghe Jasmine Keys, Olbis Andrè e Lorela Cubaj.

0 Jasmine Keys (1997, 1.87, Ala, Famila Wuber Schio)

6 Francesca Pasa (2000, 1.80, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

7 Carlotta Zanardi (2005, 1.75, Playmaker, Famila Wuber Schio)

8 Costanza Verona (1999, 1.70, Playmaker, Famila Wuber Schio)

10 Caterina Gilli (2002, 1.83, Ala, Ladies Libertas Livorno)

11 Francesca Pan (1997. 1.85, Ala, Umana Reyer Venezia)

13 Lorela Cubaj (1999, 1.92, Centro, Umana Reyer Venezia)

14 Sara Madera (2000, 1.87, Ala, La Molisana Campobasso)

15 Emma Giacchetti (2007, 1.80, Playmaker, La Molisana Campobasso)

22 Olbis Andrè (k) (1998, 1.90, Centro, Famila Wuber Schio)

24 Ilaria Panzera (2002, 1.77, Guardia, Famila Wuber Schio)

33 Anastasia Conte (2000, 1.75, Guardia, Autosped Tortona C.Nuovo Scrivia)

Tra le fila della Slovenia pesa il forfait di Jessica Shepard, trascinatrice indiscussa della formazione balcanica.

1 Eva Lisec (1995, 1.92, Centro, UMMC Ekaterinburg – Rus)

2 Veronika Ferjančič (2010, 1.91, Ala/Centro, ŽKD Maribor)

5 Tina Cijanović (1998, 1.78, Guardia, NKA Universitas PEAC – Ung)

8 Ana Nuša Anžič (2004, 1.78, Ala, Cinkarna Celje)

9 Hana Ivanuša (2004, 1.86, Ala/Centro, Kavala – Gre)

10 Teja Goršič (1999, 1.89, Centro, Maccabi Haifa – Isr)

13 Zala Friškovec (1999, 1.80, Guardia, Sopron Basket – Ung)

21 Manca Vrečer (2002, 1.78, Ala, Triglav Kranj)

22 Ela Modrić (2008, 1.82, Ala/Centro, Akson Ilirija)

31 Živa Mišjak Cujnik (2005, 1.78, Guardia, Cinkarna Celje)

34 Ajda Burgar (2001, 1.74, Guardia, DSK Basketball Brandýs – Cec)

55 Blaža Čeh (2003, 1.81, Centro, Studio Zagreb – Cro)