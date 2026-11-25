Non si ferma la striscia vincente della BCC Derthona nell’Eurocup femminile 2026-2027. Le piemontesi sono riuscite a battere in trasferta anche l’ENEA Poznan, conquistando il quinto successo su cinque partite e confermandosi in vetta al gruppo H. Punteggio finale di 70-77 per la compagine italiana, abile a tenere botta all’inizio propositivo delle polacche prima di allungare nell’ultimo quarto. Protagoniste del match Anastasia Conte, Sofia Frustaci e Cornelia Fondren, tutte con tredici punti a referto.

Derthona approccia molto bene con il match e nei primi minuti domina allungando fino al +10 (1-11). Il primo canestro su azione delle polacche arriva con Fitzgerald e grazie ai punti di Davis le padrone di casa accorciano fino al -4. Dopo un grande avvio, le italiane entrano in crisi, non trovano più la via del canestro e l’ENEA Poznan segna quindici punti di fila, ribaltando il punteggio sul 22-13. Nel finale Derthona si riprende con il canestro di Zanetti ed i liberi di Frustaci. Dopo 10′ le piemontesi inseguono 22-17.

Caloro pareggia in apertura di secondo quarto ma le polacche mettono in campo più energia e riallungano con un parziale di 8-0. Fitzgerald continua a segnare ma la tripla di Leonardi ed il canestro di Fondren valgono il -3 italiano. Ai liberi delle padrone di casa rispondono quelli di Caloro e Derthona resta in scia alla fine dell’intervallo lungo (36-33).

Nei primi minuti della ripresa Poznan resta avanti grazie ai canestri di Davis e Miskiniene (+5). Derthona arriva sul -1 grazie a Dixon e Conte ma sono i punti di Popovic a tenere ancora distanti le italiane (-5). Il pareggio però arriva subito dopo grazie alle giocate di Varga e la tripla di Frustaci porta addirittura in vantaggio le ospiti. Fitzgerald reagisce subito con cinque punti consecutivi ma le piemontesi trovano il nuovo sorpasso grazie a Caloro. Puzio nel finale trova il libero del pareggio. Dopo tre quarti il punteggio recita 54 pari.

In apertura dell’ultima frazione è testa a testa tra Fitzgerald e Fondren. Tortona torna avanti con la tripla di Frustaci ma le polacche tengono botta con Davis. A 6′ dalla sirena arriva però l’allungo decisivo ospite. Conte, Dixon e Frustaci segnano i fondamentali canestri del +5, le polacche cercano di rimanere in scia con i liberi ma Conte punisce ancora da tre per il +8 a 4′ dalla fine. A Miskiniene risponde Varga e Derthona argina nel finale tutti i tentativi di ENEA Poznan. Punteggio finale di 70-77 e nuova vittoria di Derthona nell’Eurocup 2026-2027.