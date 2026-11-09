Basket femminile, come funzionano le qualificazioni agli Europei 2027 e perché sono già fondamentali per le Olimpiadi

Esaurito oramai il capitolo Mondiali di Berlino, un’avventura che ha portato l’Italia non solo a sfiorare i quarti di finale, ma anche a mobilitare una quantità di gente oltre ogni previsione e a creare un sostegno di enorme livello attorno alla maglia azzurra, sta arrivando la parte dedicata alle qualificazioni agli Europei del 2027, che si disputeranno tra Belgio, Finlandia, Lituania e Svezia.

Com’è noto, l’Italia è stata esentata dalla prima fase per via del torneo premondiale a San Juan, Porto Rico. Parte, perciò, direttamente dalla seconda: sei partite, due ciascuna contro Slovenia, Austria e Lettonia nel gruppo K. La regola è molto semplice: passano le prime due, senza calcoli strani di classifiche varie.

Dal 16 al 27 giugno 2027, poi, si giocherà la rassegna continentale. Delle 16 partecipanti saranno in sei, senza nessuna possibile eccezione, a partecipare non già alle Olimpiadi, ma a uno dei quattro tornei Preolimpici di scena nel febbraio 2028, che sono ormai la via necessaria per chiunque (tranne gli USA nel doppio ruolo di iridati e Paese ospitante) al fine di arrivare a Los Angeles.

Da questi Preolimpici, che prevedono quattro partecipanti per ciascuno, alle Olimpiadi vanno tre squadre, tranne che nel torneo in cui ci sono gli USA, dove ne passano due (con gli States che giocano comunque tre partite agonistiche). Ai Preolimpici, in totale, partecipano 6 europee, 4 americane, 4 dell’area Asia-Oceania e 2 africane. In sostanza, l’ostacolo più grande resta quello degli Europei, che sono e restano una selezione durissima a tutti i livelli.