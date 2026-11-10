Basket femminile, Andrea Capobianco: “Siamo una squadra diversa da quella del Mondiale, dobbiamo superarci”

Comincia domani sera a Terni il percorso dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei di basket femminile 2027. Le azzurre, terze classificate nella passata edizione della rassegna continentale, debuttano nel gruppo K ospitando la Slovenia prima di affrontare una doppia trasferta per chiudere questa finestra FIBA in Austria (14 novembre) e Lettonia (17 novembre). Il CT Andrea Capobianco ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare il match d’esordio di mercoledì 11 novembre contro le slovene in Umbria.

“Già ieri abbiamo notato il calore della gente e questo non può che farci piacere. Veniamo da anni di alto livello e partiamo dalla consapevolezza che possiamo continuare a fare bene. La Nazionale non è di una sola persona, ma è di tutti gli italiani. Siamo una squadra diversa da quella del Mondiale, con giocatrici giovani che domani potrebbero fare il loro esordio, ma se sono qui è perché meritano di vestire la maglia Azzurra“, le parole del coach italiano.

In assenza di Matilde Villa e Cecilia Zandalasini, l’Italbasket dovrà trovare nuove protagoniste: “Dobbiamo superarci, non solo tecnicamente e tatticamente, ma anche con l’intensità, e onorare nel migliore dei modi la maglia più bella del mondo. Metteremo in campo tutto il nostro valore umano: nei momenti di difficoltà ho chiesto alle ragazze di incoraggiarsi a vicenda, giocando con tutte le energie che abbiamo, solo così possiamo ottenere risultati importanti. Questo gruppo ha sempre fatto squadra anche nei momenti di difficoltà, mi aspetto che anche il pubblico ci aiuti nei momenti difficili che ci potranno essere durante la partita“, ha detto Capobianco.

La capitana delle azzurre Olbis André ha poi aggiunto: “Siamo orgogliose di quanto fatto in questi anni ma siamo concentrate sui prossimi impegni. Dobbiamo ripartire da quello che di buono abbiamo fatto, ma conosciamo i nostri limiti e sappiamo quello che possiamo migliorare. Vogliamo arrivare ai Giochi Olimpici, sono il sogno di tutti e siamo convinte che con il lavoro e il sacrificio. Faremo di tutto per riuscirci“.