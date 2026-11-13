Basket femminile, Andrea Capobianco: “Si prospettano due partite delicate, ma credo fortemente in questo gruppo”

Dopo aver sconfitto a fatica la Slovenia in quel di Terni, l’Italbasket femminile si appresta ad affrontare una doppia trasferta ravvicinata potenzialmente cruciale per avvicinarsi sensibilmente all’obiettivo della qualificazione alla fase finale dei Campionati Europei 2027. Le azzurre volano oggi a Vienna in vista della partita di domani (ore 18.00) contro l’Austria, mentre martedì 17 novembre andrà in scena l’ultimo impegno di questa finestra a Riga con la Lettonia.

Beatrice Caloro, Francesca Leonardi e Sara Toffolo sono state autorizzate a lasciare il raduno della nazionale, confermando dunque anche per le prossime due partite le 12 giocatrici che avevano preso parte al match d’esordio nel girone K. Il CT Andrea Capobianco ha fatto il punto della situazione ai microfoni della FIP in vista della sfida di sabato 14 novembre a Vienna contro l’Austria, reduce dalla sconfitta casalinga 66-81 con la Lettonia.

“Nei prossimi giorni affronteremo due partite profondamente diverse. L’Austria è una squadra che predilige il tiro da tre punti e impone un ritmo basato prevalentemente su ‘tre passaggi e tiro’. È una compagine capace di mettere in difficoltà le avversarie adottando difese tattiche mirate, volte a smorzarne l’intensità; una squadra che tende anche ad addormentare il gioco in determinati momenti“, dichiara il coach italiano.

“Giocando in casa, potranno contare su un grande entusiasmo. Ne abbiamo avuto una dimostrazione nella partita di esordio persa con la Lettonia: pur essendo scivolata a -10 in avvio, l’Austria ha saputo ribaltare la situazione. Si prospettano due incontri delicati ma il nostro percorso è quello giusto. Voglio ringraziare di cuore le ragazze per l’impegno straordinario profuso nonostante le numerose difficoltà di questi giorni. Sono fiducioso, credo fermamente in questo gruppo e sono felice di poterlo allenare“, ha aggiunto Capobianco.

IL ROSTER DELL’ITALIA CONTRO L’AUSTRIA

0 Jasmine Keys (1997, 1.87, Ala, Famila Wuber Schio)

6 Francesca Pasa (2000, 1.80, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

7 Carlotta Zanardi (2005, 1.75, Playmaker, Famila Wuber Schio)

8 Costanza Verona (1999, 1.70, Playmaker, Famila Wuber Schio)

10 Caterina Gilli (2002, 1.83, Ala, Ladies Libertas Livorno)

11 Francesca Pan (1997. 1.85, Ala, Umana Reyer Venezia)

13 Lorela Cubaj (1999, 1.92, Centro, Umana Reyer Venezia)

14 Sara Madera (2000, 1.87, Ala, La Molisana Campobasso)

15 Emma Giacchetti (2007, 1.80, Playmaker, La Molisana Campobasso)

22 Olbis Andrè (k) (1998, 1.90, Centro, Famila Wuber Schio)

24 Ilaria Panzera (2002, 1.77, Guardia, Famila Wuber Schio)

33 Anastasia Conte (2000, 1.75, Guardia, Autosped Tortona C.Nuovo Scrivia)