Importantissima vittoria esterna della Reyer Venezia nell’ottava giornata di EuroCup. La squadra italiana si è imposta per 107-97 contro la formazione tedesca degli Skyliners Francoforte. Si tratta della quarta vittoria nel cammino europeo per Venezia, che raggiunge in classifica l’altra squadra italiana presente nel gruppo B, la Maxima Roma, con entrambe che in questo momento sarebbero qualificate alla fase successiva.

Il protagonista principale in casa Reyer è uno strepitoso Kyle Wiltjer che ha messo a referto 27 punti, ma importantissimo è stato anche Glynn Watson che ha chiuso con 23 punti e pure Jordan Parks, che ha sfiorato la doppia doppia con 18 punti e 9 rimbalzi. A Francoforte non sono bastati i 22 punti di Judah Mintz.

Venezia parte meglio, riuscendo a costruire un primo vantaggio significativo già nel corso del primo quarto. I padroni di casa provano a reagire e, a metà della seconda frazione, riescono anche a mettere la testa avanti, ma la Reyer non si scompone e torna rapidamente a imporre il proprio gioco. Un break di 14-2 permette agli orogranata di riprendere il controllo della sfida e di arrivare alla pausa con un margine di 11 punti, sul 47-58.

Al rientro dagli spogliatoi, la squadra di Spahija continua a gestire il match, anche se Francoforte non permette agli ospiti di scappare definitivamente. Gli Skyliners riescono infatti più volte a ridurre il distacco, arrivando a -4, ma Venezia riesce ogni volta a riallungare. Dopo il 70-76 del terzo periodo, la Reyer sembra chiudere i conti nell’ultimo quarto, portandosi sul +13 a poco più di un minuto dalla fine. La formazione tedesca tenta un’ultima disperata rimonta e torna a cinque punti di distanza, ma gli orogranata restano concentrati nel finale e portano a casa il successo con un vantaggio di dieci lunghezze.

IL TABELLINO DEL MATCH

SKYLINERS FRANCOFORTE – UMANA REYER VENEZIA 97-107 (25-31, 22-27, 23-18, 27-31)

Francoforte: Edoka 2, Swope 15, Alleyne 3, Thompson 19, Christmas 15, Mintz 22, Caisin, Pape 10, Klepeisz 3, Knauf, Bedime 4, Arcidiacono 4

Venezia: Maretto 3, De Nicolao, Candi 11, Bowman 8, Rice 11, Boakye 6, Janelidze, Parks 18, Watson 23, Wiltjer 27, Grant