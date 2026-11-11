Basket, Varese cade a Peristeri in Champions League. Paura per un colpo a Renfro

Terza sconfitta in quattro partite per Varese nella Basket Champions League e sul parquet dell’Andreas Papandreou Indoor di Peristeri arriva invece il quarto successo consecutivo dei greci. Match indirizzato dalla parte dei padroni di casa fin da subito, con i lombardi che provano a restare nel match nel secondo quarto, ma poi crollano. Brutto spavento per Renfro che sviene in campo dopo un colpo.

Parte meglio la squadra di casa, che nei primi minuti trova due triple e piazza il primo parziale di 10-2, obbligando i lombardi subito a un time-out. Fatica a trovare spazi in attacco Varese e la tripla di Nikolaidis vale il +10 del Peristeri a poco meno di 3’ dalla fine del primo quarto. Provano gli ospiti a limitare i danni nel finale di periodo e si va al primo stop con il Peristeri avanti 28-20.

Kamagate ed Hale riportano Varese a -4 a inizio secondo quarto, ma quando l’americano firma il -2 arriva il nuovo allungo dei padroni di casa. Continua l’elastico, ora Nikolic riavvicina i lombardi, e a metà secondo quarto la lunga rincorsa si conclude con il canestro di Renfro che impatta il risultato. Si porta anche in vantaggio Varese, ma nel finale di quarto tornano a spingere i greci, piazzano un nuovo parziale e si va al riposo lungo con il Peristeri avanti 58-47.

Il secondo tempo inizia con una tripla greca e servono più di due minuti perché Varese ritrovi la via del canestro. A cavallo dell’intervallo, dunque, un parziale di 19-2 ha spaccato il match a favore del Peristeri. Greci che ora possono gestire il netto vantaggio, ma a rendere la serata ancora più cupa, al 27’ è l’infortunio a Renfro. Il giocatore picchia il volto sul parquet dopo un contatto: e resta a terra privo di sensi. Ripresosi esce dal campo stordito. Il finale del quarto certifica solo la superiorità dei padroni di casa che vanno all’ultimo stop avanti 79-64.

Ultimo quarto che sembra servire più per le statistiche che per altro, ma Varese prova una risposta d’orgoglio e con un ottimo parziale ricuce il gap fino al -4 a metà quarto, con i canestri di Kamagate ed Hale prima e poi Nikolic. Riallungano i padroni di casa, poi Hale firma il nuovo -4, ma alla fine il Peristeri porta a casa il quarto successo consecutivo vincendo 101-96. Per Varese, invece, terzo ko in quattro giornate e obiettivo che è raggiungere almeno il terzo posto per garantirsi i play-in.