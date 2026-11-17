Vittoria importantissima e in rimonta per Reggio Emilia che sul campo dello Juventus Utena si impone grazie a un grande secondo tempo. Secondo successo in quattro match per Visconti e compagni che agganciano proprio i lituani (ma con una migliore differenza punti negli scontri diretti) alle spalle Unicaja nella corsa alla seconda fase della Basketball Champions League.

I primi punti del match sono firmati da Riccardo Visconti, ma dopo un avvio equilibrato, con un paio di botta e risposta, il primo strappo è lituano, con un parziale di 9-2. Non riesce a reagire Reggio Emilia e lo Juventus Utena allunga ancora andando in doppia cifra di vantaggio. Uglietti, Thor e Severini provano a dare una scossa agli ospiti nel finale di quarto, con i lituani bloccati e dopo il canestro sulla sirena di Barford si va al primo stop con l’Utena avanti 25-21.

Ora Reggio Emilia ha alzato il livello e resta in scia ai lituani, che faticano a contenere la rimonta italiana. E in cattedra sale Thor, che prima firma il -1, poi dalla lunetta porta Reggio Emilia avanti e allunga. Reagisce lo Juventus Utena, che torna avanti con Slavinskas, e da quel momento si lotta punto a punto e alla fine si va negli spogliatoi con i lituani in vantaggio 52-51, con già 17 punti di Thor e 13 di Barford per Reggio Emilia.

Si continua a lottare punto a punto a inizio ripresa, anche se ora sembra la squadra di Dimitris Priftis ad avere qualcosa in più e i lituani che faticano a restare aggrappati al match. È sempre Thor, ma coadiuvato anche da Caupain a dettare il ritmo offensivo degli ospiti e l’ultima fiammata di Reggio Emilia vale il 74-79 con cui si va all’ultimo stop, con ben quattro giocatori già in doppia cifra.

Faticano a segnare le due squadre a inizio ultimo quarto e a sbloccare la situazione è Barford con la tripla del +8 ospite. Poi è un onnipresente Thor a firmare la doppia cifra di vantaggio, ma non demordono i lituani che provano subito a richiudere il gap. Risponde la squadra di Priftis, che ora gestisce il vantaggio, e a 3’30” a mettere il sigillo è Riccardo Visconti che riporta i suoi in doppia cifra di vantaggio. Non può più nulla lo Juventus Utena e Reggio Emilia si impone 95-102, con 31 punti di Thor, 20 di Barford, 15 di Caupain e di Visconti.