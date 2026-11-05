Basket: Brooks, il colpo dell’ex. Milano cade anche con Valencia

Nuova sconfitta per l’Armani Olimpia Milano che cade al Forum contro il Valencia al termine di un match folle. Partenza oscena dei ragazzi di Poeta, che poi rimontano, spengono offensivamente gli spagnoli, sembrano poter scappare ma, nell’ultimo quarto, è l’ex Armoni Brooks a condannare i biancorossi.

Avvio da incubo per l’Olimpia, con TJ Shorts che fa quello che vuole palla in mano e biancorossi che perdono 3 palloni in altrettanti minuti. Le triple di Taylor scavano il solco e Valencia che scappa via sul 2-12. Non si sblocca Milano in attacco, mentre dall’altra parte due triple di Osetkowski valgono il 2-20. Salgono ben a 7 le palle perse dall’Armani nel primo quarto, ma dopo la sfuriata iniziale c’è una piccola reazione – firmata Bolmaro – e il primo quarto si chiude sul 15-24.

Continua l’ottimo momento dell’Olimpia, ma soprattutto continua lo show di Bolmaro, che ha preso in mano la squadra guidando la rimonta. Un altro parziale biancorosso richiude praticamente il gap, con Milano che dal -18 si ritrova a -2, poi arriva la tripla di Pippo Ricci che vale il sorpasso dopo una clamorosa rimonta. Valencia che reagisce con la tripla di Shorts, cui risponde di nuovo Ricci e grande equilibrio. Brooks e Shorts riallungano per Valencia, ma sulla sirena arriva la terza tripla di Ricci (di tabella) e si va al riposo sul 37-40.

Torna a spingere forte Milano a inizio ripresa, sempre con un ottimo Bolmaro in attacco e in difesa, e i padroni di casa toccano il +4, massimo vantaggio per l’Olimpia. Ricuce Valencia e squadre che ora hanno abbassato tanto le percentuali in attacco, con tanti errori banali o sfortunati. Milano paga i troppi rimbalzi offensivi regalati agli avversari e Valencia che rimette la testa avanti mentre ci si avvicina alla fine del quarto. Gran palla rubata di Guduric, tripla di Cole e parziale finale di 11-0 per Milano e si va all’ultimo stop sul 59-51.

Non è finita, però, perché Valencia inizia con un nuovo parziale l’ultimo quarto, sfruttando ancora una volta i rimbalzi offensivi, e parità dopo 3’ di gioco, con Milano ancora senza punti nel quarto. Si sblocca con Guduric la squadra di Peppe Poeta e si gioca punto a punto ora al Forum. Prova l’allungo Valencia con il solito Shorts, risponde Milano con Hall, ma a 1’18” dalla fine la tripla di Brooks zittisce il Forum. Non ha la forza di reagire l’Olimpia e Valencia si impone per 73-84.