Terza vittoria consecutiva per l’Armani Olimpia Eurolega, che a Lione domina contro il Villeurbanne con un Moses Wright inarrestabile, anche se poi rischia una clamorosa rimonta. Con Marco Ramondino in panchina, Ricci e compagni mettono in scena nei primi 30 minuti forse la miglior prestazione dell’anno, con una difesa e un attacco perfetti, poi ritorna la Milano senza senso che in un quarto passa dal +28 al +1 e vince solo all’ultimo possesso.

Parte bene la squadra di casa, che apre il match con due triple, mentre Milano risponde con i canestri di Ricci e Wright. Tre liberi di Guduric impattano il risultato, poi tripla del serbo e +3 Olimpia in una prima parte del match molto equilibrata. Prova ad aumentare la velocità Milano, con Wright protagonista, ma resta in scia la squadra francese, con qualche canestro banale sbagliato dall’Olimpia e alla fine il primo quarto si chiude sul 24-24.

Il secondo quarto inizia con palla rubata, assist, sfondamento preso e poi canestro per Diop per il +4 milanese. Tripla di Brunell e Olimpia che va sul +8, con la difesa meneghina che ha alzato il livello in questo quarto. Villeurbanne che si aggrappa ai tiri da oltre l’arco per non far scappare via l’Armani, ma è Ricci da tre punti che firma il +12 a circa 2’ dall’intervallo. Ancora Ricci dall’arco, con la squadra di Lione in crisi (10 palle perse nel primo tempo) e si va al riposo lungo con Milano avanti 43-58, con 18 punti di uno scatenato Wright.

Sale a +18 Milano a inizio ripresa, ma poi arrivano un paio di palle perse di Guduric, che commette anche un paio di altri errori, e biancorossi che non allungano, nonostante il Villeurbanne non punga. Ma i francesi non hanno proprio idea di come cambiare la partita e Thompson e Wright fanno male anche in questo terzo quarto, con l’Armani che tocca il +20 a 3’ dalla fine. Poi un assist perfetto di Tonut a Cole vale la tripla che fa scappare via Milano definitivamente e si va all’ultimo stop con l’Armani in vantaggio 58-82.

Olimpia che deve solo gestire nell’ultimo quarto, con il Villeurbanne che nei primi minuti prova a ridurre almeno un po’ lo svantaggio e Milano che concede qualcosa di troppo. Milano che in 4 minuti ha trovato solo due punti e a metà quarto l’Asvel si ritrova a -12, con i ragazzi di Ramondino che sono troppo molli sia palla in mano sia in attacco. E poi un paio di scelte arbitrali innervosiscono Milano e francesi che tornano in singola cifra di svantaggio. Serve la tripla di Hall per sbloccare Milano, ma il Villeurbanne ora è lì e si deve lottare fino alla fine. A 1’30” i francesi firmano il -6 dalla lunetta con l’ex Sestina, poi -3 con Washington jr. a meno di un minuto dalla fine. Francesi che vanno a -1, poi arriva un disruptive foul dello stesso Washington jr. e Guduric riallunga. Poi Thompson riporta, sempre dalla lunetta, Milano oltre il possesso di vantaggio. Ma l’ennesimo rimbalzo offensivo per l’Asvel vale il -2 a 9″ dalla sirena. Torna Guduric sulla lunetta per il +4 ed è il vantaggio finale con Milano che vince 91-95. Per Milano ci sono i 29 punti di Wright, 17 di Cole, mentre per il Villeurbanne ci sono i 19 di Washington jr.