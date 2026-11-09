Basket 3×3, oro per Senegal maschile e Polonia femminile alle Olimpiadi Giovanili

Si sono conclusi a Dakar i tornei maschile e femminile di basket 3×3 e in una giornata ricchissima di emozioni sono stati Senegal e Polonia a fare festa. Dopo tre giorni di partite, infatti, le due squadre hanno conquistato la medaglia d’oro maschile e femminile, superando in finale rispettivamente Lituania e Cina.

Nel torneo maschile i quarti di finale hanno sorriso alla Germania che si è imposta con un netto 21-14 su Porto Rico, al Senegal che ha regolato la Mongolia vincendo 20-11, mentre vince all’ultimo la Lituania che batte l’Argentina 21-19, con la Lettonia che ha avuto la meglio sulla Costa d’Avorio per 20-16. In semifinale si parte con Germania-Senegal, sfida che va ai supplementari dopo il 14-14 nei primi 10 minuti e nell’overtime sono gli africani a imporsi 16-15. Nella seconda partita grande equilibrio anche tra Lituania e Lettonia e solo nel finale i lituani trovano lo strappo vincente per il 21-19 finale.

La finale, dunque, ha visto sfidarsi Senegal e Lituania. Buon avvio degli africani, che segnano i primi due canestri, ma poi parziale lituano per il 6-2. Senegal che è costretto così a inseguire, tornando sotto, ma con i lituani che tengono la testa avanti. Finale caotico, con il Senegal che rimonta da -3, Lituania che rimette un punto di distacco, ma alla sirena arriva il 12-12 di Mane che vale l’overtime. Ai supplementari Veliulis riporta avanti la Lituania, ancora Mane (per lui 8 punti) pareggia, poi Cisse firma il 14-13 che dà l’oro al Senegal. Terzo posto per la Germania che ha battuto 21-17 la Lettonia.

Nel torneo femminile i quarti di finale hanno visto la Cina imporsi sulla Repubblica Ceca con un buon 21-14, mentre il Senegal ha vinto di misura sul Cile per 13-11, la Polonia ha regolato Taipei per 20-10 e sul filo di lana il successo dell’Egitto che ha battuto il Kenya per 14-13. In semifinale la Cina soffre, ma tiene sempre dietro il Senegal per conquistare un posto in finale vincendo per 21-19; mentre la Polonia parte male, ma poi rimonta sull’Egitto e stacca il biglietto per la finale vincendo 19-14.

La finale, dunque, ha visto sfidarsi Cina e Polonia. Partono forti le polacche, che vanno sul 5-1, ma poi le cinesi si rifanno sotto e chiudono la rimonta a 2’30″ dalla sirena. Da oltre l’arco si riporta avanti la Polonia, allunga, ma risponde di nuovo la Cina, che però questa volta non chiude il gap e la Polonia festeggia l’oro vincendo 12-11. Terzo posto per il Senegal che ha battuto 18-17 il Kenya.