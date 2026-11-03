Baseball5: a Cuba l’oro della prima volta alle Olimpiadi Giovanili

Baseball5: si chiama così questa versione “minore” del baseball, che si gioca su un campo quadrato da 21 metri con le quattro basi poste a 13 di distanza e agli angoli di detto quadrato. Nel contesto delle Olimpiadi Giovanili si gioca al meglio dei tre set da cinque inning ciascuno. In ogni contesto, invece, non c’è un vero e proprio lanciatore: di fatto il gioco è iniziato da un battitore. Queste le regole a grandi linee, e senza molti altri approfondimenti che però non entreranno in questo contesto.

A vincere la medaglia d’oro è la squadra che di questa disciplina, proposta a livello internazionale nel 2017 dalla WBSC, è già Campione del Mondo: Cuba. Lo fa, pur tuttavia, senza il percorso netto, vincendo però la partita che conta, la finale contro Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan) per due set a zero, 2-1 e 7-1.

Il percorso di Cuba: prima vittoria contro la Turchia per 2-0 (6-0 3-2), poi altro 2-0 sul Senegal padrone di casa (17-0 13-0) e, a fine girone A, sconfitta contro Cina Taipei per 0-2 (5-3 5-4). Risultato: Cuba e Turchia vanno a giocare i quarti di finale da seconda e terza, gli asiatici, da primi, sono direttamente in semifinale. Nell’altro raggruppamento primo il Kenya con tre vittorie tutte sudate, secondo il Messico e terza la Francia; eliminata la Siria.

Nei quarti di finale, netta vittoria del Messico sulla Turchia e un po’ meno (3-2 5-1) di Cuba sulla Francia. E mentre proprio il Messico cede 2-1 a Cina Taipei (12-2 2-8 7-2), Cuba si sbarazza facilmente del Kenya (14-7 11-1). Poi la citata vittoria cubana nella finale per l’oro, mentre in quella per il bronzo il Messico s’impone 2-1 (13-4 2-3 7-3).

Questi gli otto componenti del team cubano: Lazaro Enrique Diaz Gonzalez, Adis Yudith Espinel Felizola, Jean Carlos Machado Casado, Nestor Andres Masso Osorio, Rachel de la Caridad Medina Isac, Jairon Medina Rabeiro, Heylis Miriam Nunez Duquesnes, Geysel Camila Pupo Fernandez. I nomi non sono sbagliati: il principio del Baseball5 alle Olimpiadi giovanili (e non solo) è infatti quello di poter mettere in campo assieme uomini e donne.