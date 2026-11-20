Un nuovo incarico per Francisco Cervelli. L’attuale head coach della Nazionale Italiana di baseball ricoprirà fino al termine della stagione invernale anche il ruolo di capo allenatore degli Águilas Cibaeñas, squadra di club appartenente alla LIDOM (Liga Invernale della Repubblica Domenicana). A dare la notizia è stata la Federazione Italiana Baseball Softball, con un comunicato diramato poche ore fa.

Il percorso dell’italo-venezuelano è stato concordato dalla FIBS con il tecnico, nel pieno rispetto degli impegni già pianificati. Si tratta di una investitura molto importante da parte della formazione domenicana: stiamo infatti parlando di uno dei club più prestigiosi del Campionato di riferimento, con oltre 22 titoli nazionali nel palmarès oltre che sei successi nella serie di Caribe, ovvero il Torneo che racchiude le squadre che si sono imposte nelle rispettive competizioni caraibiche. Al momento tuttavia il club sta attraversando un momento di grande difficoltà, complice la sesta posizione in classifica che lo vede attualmente fuori dalla zona play-off.

“Ringrazio la FIBS e il presidente Mazzieri di avermi dato il permesso di allenare fino al termine della stagione invernale le Águilas Cibaeñas, squadra a cui tengo particolarmente. Per me si tratta di un’occasione per poter crescere ulteriormente a livello professionale – ha detto l’allenatore ai micorofoni federali – Posso rassicurare tutti i tifosi della Nazionale Italiana che non cambierà nulla nel percorso che abbiamo iniziato due stagioni fa, togliendoci già delle importanti soddisfazioni. Abbiamo ancora molte sfide da affrontare insieme, a partire da quelle del prossimo anno“.

A fargli eco il Presidente Marco Mazzieri: “Siamo felici che Francisco abbia ricevuto questa nuova opportunità professionale, che testimonia il valore e le competenze riconosciute al nostro tecnico: i risultati raggiunti dalla nostra Nazionale nelle ultime due stagioni ne sono il perfetto esempio. Abbiamo valutato insieme le condizioni per garantire la piena compatibilità tra i due incarichi, tenendo conto anche che nella Repubblica Dominicana la stagione si sta avvicinando alla conclusione, con la certezza che il percorso intrapreso con la Nazionale proseguirà senza variazioni rispetto agli obiettivi e agli impegni programmati. Riteniamo anche che questa esperienza possa rappresentare un’ulteriore occasione di crescita professionale per Francisco e che possa quindi portare benefici anche al nostro movimento”.