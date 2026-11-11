Baseball: Claudio Scotti, continua il 2026 da urlo! Contratto con la Liga Invernale del Venezuela

Un 2026 che non smette di stupire e di vederlo protagonista: Claudio Scotti, lanciatore della nazionale italiana che ha ottenuto con la maglia azzurra un clamoroso risultato al World Baseball Classic (fermandosi soltanto in semifinale) è un nuovo giocatore della Liga Invernale del Venezuela (LVBP).

Il pitcher, che quest’anno peraltro ha vinto lo scudetto e la Europe Champions League con la maglia del Parma, militerà nel campionato sudamericano difendendo i colori dei Bravos de Margarita.

Nel palmares del classe 1998 risultano anche l’Haarlem Baseball Week nel mese di luglio e la pesantissima qualificazione, sempre con la casacca dell’Italia, ottenuta per il Premier 12.

“Sono molto felice e non vedo l’ora di scendere in campo e dare il mio contributo alla squadra – ha affermato Claudio Scotti, come riporta il sito FIBS –. Affrontare questo campionato, pieno di grandi stelle mondiali, è una sfida importante e darò il massimo tutte le volte in cui sarò chiamato in causa”.

Il giocatore è pronto a integrarsi nel roster della formazione guidata dal manager Blanco, attualmente al quarto posto in classifica generale con un record di undici vittorie e undici sconfitte (.500). L’arrivo del lanciatore azzurro punta a dare ulteriore profondità e solidità a un bullpen che fin qui ha ben figurato, confermando l’ottima crescita e l’appeal internazionale del movimento del batti e corri italiano.