Bagnaia senza armi a Sepang: “Qual è l’origine di tutto questo? Vorrei tanto saperlo…”

È un Francesco Bagnaia particolarmente sconsolato quello apparso in zona mista al termine del GP della Malesia, diciannovesimo atto del Mondiale 2026 di MotoGP appena concluso sul tracciato di Sepang. Il ducatista non è infatti andato oltre la tredicesima piazza, confermando i tanti problemi visti nell’ultimo anno.

Un risultato che conferma le aspettative del diretto interessato, come confermato da lui stesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP, in cui non ha lesinato anche qualche stoccata indiretta: “E’ andata come mi aspettavo, anche ieri sarebbe andata allo stesso modo ma sono stato graziato dalla pioggia – ha detto Bagnaia – Non avevo la gomma dietro ma gli altri hanno alzato e non mi hanno superato”.

Bagnaia ha poi proseguito: “Oggi la mancanza di grip era tanta, ho provato a gestire per arrivare più avanti possibile ma nonostante questo ho fatto metà gara senza grip. Nell’ultimo giro ho fatto due e cinque, che è un tempo che non fai neanche quando arrivi qui e giri la prima volta dopo un anno. A fine gara non toccavo neanche bere con il ginocchio nelle curve a destra”.

Il piemontese ha poi chiosato: “Quando il problema non viene dal set-up o da taratura di elettronica anche se fai cambi grossi non risolvi niente, lo abbiamo fatto tutto l’anno ma il problema è sempre stata lo stesso. Lo scorso anno uguale. Al test di Misano e in Giappone è stato cambiato qualcosa di diverso e ha fatto sì che potessi guidare. Adesso purtroppo quella cosa lì non esiste, così come non è più esistita lo scorso anno dopo Motegi. Non voglio entrare nei dettagli. Qual è l’origine di tutto questo? Vorrei tanto saperlo”.