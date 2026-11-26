Francesco “Pecco” Bagnaia non potrà prendere parte al fine settimana del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, ma ha comunque preso parte alla conferenza stampa sul tracciato di Cheste, intitolato a Ricardo Tormo, per salutare nel migliore dei modi sia questa stagione, sia soprattutto il team Ducati, dato che com’è ben noto, nella prossima annata andrà in Aprilia a fare coppia con il suo grande amico Marco Bezzecchi.

Pecco Bagnaia, che a gennaio spegnerà le 30 candeline, chiude la sua avventura con la scuderia di Borgo Panigale dopo 8 anni complessivi, nei quali ha ottenuto grandi risultati anche se, nelle due ultime annate, ha sofferto in maniera evidente a livello di risultati. Il pilota due-volte campione della classe regina ha iniziato il suo incontro con i media con grande emozione ma pensando al presente.

“Non corro qui a Valencia per colpa di un piccolo ematoma alla testa” ha confessato il pilota nativo di Torino ma ora trapiantato a Pesaro. Per cui più che il problema al piede, procuratosi nell’incidente nel corso del primo giro della Sprint Race di Lusail, è quello che spinge alla prudenza. “Al momento dai medici è arrivato anche un no in vista del test di martedì. Ma, essendoci ancora cinque giorni di tempo, il piccolo ematoma potrebbe, e lo spero tanto, anche evolvere in meglio. E, comunque, se potessi fare il test dovrei affrontarlo con estrema tranquillità. La caduta in Qatar, come si è visto, è stata pesante e ho riportato un trauma cranico. C’è ancora un po’ di sangue, penso si tratti di una emorragia. Non siamo preoccupati perché la quantità è davvero minima ma potrebbero esserci complicazioni, per cui meglio stare molto attenti”.

Il momento, come detto, racchiude particolare emozione per il pilota che corre con il numero 63 sul cupolino: “Non è l’addio che avrei sognato, ma l’affetto è comunque enorme. Ho pianto tanto oggi tra video e saluto del team. Essere padre mi ha reso più sensibile. Si può percepire quello che Ducati è stata per me e loro mi hanno dimostrato quello che io sono stato per loro. Ho sempre amato Ducati e questa squadra. Insieme abbiamo condiviso gli anni più belli della mia carriera. Le due ultime annate? Semplicemente non ho avuto fortuna. Il DNA della moto, evidentemente, è cambiato e io non sono stato in grado di adattarmi e di essere veloce quanto avrei voluto”.