Badminton, Malchan e Zhang trionfano nel singolo alle Olimpiadi Giovanili

È il momento della verità per il badminton alle Olimpiadi Giovanili: le finali dei tornei di singolare definiscono infatti la composizione del podio delle due categorie. Il successo finale sorride all’atleta degli Emirati Arabi Riyan Malchan e alla giocatrice cinese Xin Yi Zhang.

La sfida per il titolo premia Riyan Malchan. L’atleta emiratino piega il francese Mady Sow 2-0, al termine di un confronto sostanzialmente equilibrato, con il punteggio di 21-17 21-18 in trentanove minuti. Malchan, nel primo parziale rimonta dal 4-10 e con quattro punti consecutivi chiude 21-17. Il transalpino parte meglio anche nella seconda frazione, ma la progressione dell’emiratino è inarrestabile e con un parziale di 5-0 fissa il definitivo 21-18.

Nella finale per il terzo posto del singolare maschile il cinese Yue Tian Hong supera il coreano Jung Park per due set a zero con il punteggio di 21-17 21-12 in trentatré minuti. Il giocatore cinese, in ciascuna delle due frazioni di gioco, cambia passo nella fase più calda e piazza i micidiali strappi grazie a cui si assicura la conquista del podio.

Nella palpitante sfida per il titolo la cinese Xin Yi Zhang doma l’indiana Tanvi Patri 15-21 21-13 26-24. La giocatrice indiana parte forte, gestisce le velleità di rientro della rivale e chiude il parziale inaugurale 21-15. Patri inizia la seconda frazione con un sonoro 4-0, ma Zhang esce in maniera prepotente alla distanza e impatta il confronto con un perentorio 21-13. La giocatrice cinese, sulle ali dell’entusiasmo prende il largo nel terzo parziale, subisce il prepotente ritorno di Patri, ma è brava a piazzare il guizzo nel finale per il decisivo 26-24. Nella sfida per la medaglia di bronzo la giapponese Yuzuno Watanabe batte l’atleta di Taipei Chihyu Cheng 21-14 21-8. La nipponica esce meglio dai blocchi, allunga sull’8-2 e va via in progressione fino al 21-14 della prima frazione e continua la sua marcia inesorabile accelerando anche nella seconda partita fino al 21-8 conclusivo.