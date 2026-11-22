Sono stati completati oggi i tabelloni relativi alla tre giorni dei Campionati Italiani Assoluti di badminton, disputati al PalaBadminton di Milano. Andiamo a riepilogare l’andamento delle finali, che hanno visto un mix di nomi classici e nomi nuovi prevalere nella città meneghina.

Il singolare maschile lo vince Giovanni Toti, che batte nettamente Enrico Baroni con il punteggio di 15-8 15-9 nell’atto conclusivo. Per quanto riguarda, invece, la finale femminile, la vittoria va a Gianna Stiglich, che s’impone in modo davvero molto netto su Yasmine Hamza: 15-4 15-7.

Per quel che riguarda il doppio maschile, si assiste alla finale più lottata del lotto. La vincono Alessandro Gozzini e Luca Zhou, capaci di una rimonta in formato 11-15 15-13 15-8 nei confronti di Zyver John De Leon e Simone Piccinin.

In merito al doppio femminile, Martina Corsini ed Emma Piccinin sconfiggono con il punteggio di 15-5 15-7 Martina Moretti e Chiara Passeri, nell’unico tabellone con le prime due teste di serie in finale. Corsini, poi, assieme a David Salutt vince anche il titolo di doppio misto con Simone Piccinin e Yasmine Hamza per 15-9 15-13.