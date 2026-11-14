Azzurre anonime nello slalom di Levi, le reazioni. Della Mea: “Passetto avanti”. Sola: “Cercata la velocità”

Giornata anonima per l’Italia a Levi, dove è andato in scena il primo slalom valido per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Soltanto tre azzurre sono riuscite a meritarsi la qualificazione alla seconda manche, non riuscendo a brillare sulle nevi finlandesi e ad aprire in maniera pimpante l’annata agonistica tra i pali stretti.

La migliore rappresentante della pattuglia tricolore è stata Beatrice Sola, 19ma con un distacco di 2.86 secondi alla tedesca Emma Aicher, vincitrice di giornata davanti all’albanese Lara Colturi e all’austriaca Katharina Truppe. Lara Della Mea ha chiuso la top-20 (20ma a 2.89), mentre Martina Peterlini ha concluso in 24ma piazza con un divario di 3.51, al suo rientro in gara dopo i problemi fisici.

Le nostre portacolori hanno fatto un punto della situazione ai microfoni della Rai. Beatrice Sola vede il bicchiere mezzo pieno: “Inizio a realizzare ora della gara portata a casa, anche se c’è ancora tanto da lavorare ma è una buona partenza per questa stagione. Tecnicamente ho fatto delle parti buone e altre meno, era difficile e ghiacciato quindi le sensazioni non erano bellissime, ma ho sempre cercato di fare velocità. L’atmosfera magica di Levi mi ha dato una carica in più”.

Lara Della Mea prova a essere ottimista: “No, non posso esserlo di un risultato così, anche se rispetto agli altri anni ho fatto un passettino in avanti, considerato che Levi non mi è mai andata giù. Qualcosina di buono l’ho fatto, bisogna migliorare perché non ho trovato tanto feeling nella seconda manche sul muro, non ho avuto il tempismo”.

Martina Peterlini ha analizzato la propria prova: “C’è sempre l’aspetto positivo da prendere, si può costruire da qui. Sono partita nella maniera corretta in entrambe le manche, poi ho commesso due-tre sbavature e devo rivedere l’attacco del muro, dove è mancata la fiducia che ti danno i passaggi. Voglio guardare il bicchiere mezzo pieno, ora abbiamo qualche giorno verso la prossima gara per lavorare bene”.