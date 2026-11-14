Austria-Italia oggi, Qualificazioni Europei basket femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Secondo appuntamento per l’Italbasket femminile nel cammino verso gli Europei 2027! Oggi sabato 14 novembre alle ore 18:00 le azzurre scendono in campo a Vienna per affrontare l’Austria nella seconda sfida di questa finestra di qualificazione, dopo il successo ottenuto mercoledì a Terni.

Il gruppo agli ordini del CT Andrea Capobianco arriva in Austria con il morale alto dopo il 67-62 sulla Slovenia, una vittoria sofferta e arrivata solo nel finale, in una serata in cui la squadra azzurra ha dovuto fare a meno di Cecilia Zandalasini e Matilde Villa, oltre a Santucci e Fassina. A Terni la top scorer è stata Francesca Pan con 17 punti, mentre Pasa e Cubaj hanno chiuso a quota 11. Lo stesso Capobianco ha sottolineato la necessità di pulire alcune cose in difesa, aspetto su cui il gruppo dovrà alzare il livello per evitare sorprese.

L’Austria è un avversario poco frequentato dall’Italia: nei dieci precedenti il bilancio recita 9-1 per le azzurre, ma l’ultimo incrocio risale addirittura al 1972, agli Europei in Bulgaria, e da allora la nazionale austriaca non è più riuscita a qualificarsi alla rassegna continentale. Un precedente che dà fiducia, ma che non deve far abbassare la guardia in una trasferta da affrontare con la massima concentrazione.

Palla a due che verrà alzata questo pomeriggio a Vienna alle ore 18:00. Diretta tv affidata alle telecamere di Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport Basket (Canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere nemmeno un’azione del match dell’Italbasket femminile!

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET FEMMINILE 2027

Sabato 14 novembre

Ore 18:00 Austria-Italia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

PROGRAMMA AUSTRIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET FEMMINILE 2027 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport