ATP Stoccolma 2026, Tirante batte Tabilo e conquista la prima finale della carriera

Giornata indimenticabile per l’argentino Thiago Agustin Tirante, che ha conquistato la sua prima finale ATP della carriera. A Stoccolma, il numero 51 della classifica mondiale ha sconfitto in semifinale in un derby sudamericano il cileno Alejandro Tabilo in due set con il punteggio di 7-5 7-6 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Tirante attende ora il suo avversario, che uscirà dalla seconda semifinale che vede protagonisti Taylor Fritz e soprattutto Lorenzo Musetti.

Una prestazione straordinaria con la prima di servizio per Tirante, che ha concluso con 14 ace e soprattutto con il 90% di punti vinti con questo colpo. Dall’altra parte invece per Tabilo solo il 68% con la prima e cinque ace. Tirante ha anche messo a segno 35 vincenti contro i 25 del cileno, che ha invece commesso più errori non forzati (23 contro 20).

Nel primo set si segue l’andamento dei turni di battuta e sembra praticamente certo il tie-break, visto che entrambi i tennisti tengono abbastanza agevolmente il servizio. Invece nell’undicesimo game arriva il break da parte di Tirante che si porta sul 6-5. Nel game successivo, però Tabilo ha tre palle del controbreak consecutive, ma Tirante recupera da 0-40 e al primo set point chiude sul 7-5.

Anche nel secondo set si comincia sul filo dell’equilibrio, seguendo i turni di servizio. Nel nono game, però, ecco che arriva il break di Tirante che così si crea l’occasione di poter servire per il match. Come accaduto nel set precedente, Tabilo si procura subito l’occasione del controbreak e questa volta la sfrutta, pareggiando i conti. Si arriva al tie-break con Tirante che parte 5-0 e poi va a chiudere facilmente sul 7-1.