ATP Stoccolma 2026, ritiro per Holger Rune. Fritz in semifinale, eliminato Michelsen

Sarà Lorenzo Musetti a chiudere il programma dei quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccolma. Sul veloce indoor svedese, il toscano affronterà il francese Ugo Humbert in un confronto che si preannuncia particolarmente impegnativo. Il mancino transalpino, infatti, è un avversario capace di esprimere il proprio miglior tennis proprio su questa superficie, motivo per cui rappresenterà un banco di prova significativo per l’azzurro.

Il vincitore della sfida tra Musetti e Humbert affronterà in semifinale l’americano Taylor Fritz, che ha conquistato l’accesso al penultimo atto senza scendere in campo, complice il ritiro di Holger Rune. Il danese è stato costretto ad abbandonare il torneo a causa di un problema al bicipite femorale.

Stoccolma si conferma così un palcoscenico poco fortunato per Rune negli ultimi due anni, considerando anche il grave infortunio al tendine d’Achille rimediato nell’ottobre 2025, che lo aveva costretto a restare lontano dalle competizioni ufficiali per undici mesi. L’auspicio è che il nuovo problema fisico non sia di particolare entità.

Per quanto riguarda gli altri due incontri disputati, da segnalare il successo del cileno Alejandro Tabilo, numero 31 del mondo, ai danni dell’americano Alex Michelsen, numero 35 del ranking ATP. Il sudamericano si è imposto con il punteggio di 7-5 7-6(2), staccando così il pass per la semifinale, dove ad attenderlo ci sarà l’argentino Thiago Agustín Tirante, numero 51 del mondo.

Quest’ultimo ha superato il kazako Alexander Shevchenko, numero 107 del ranking, al termine di una battaglia durata quasi tre ore. Tirante ha prevalso con il punteggio di 7-6(5) 6-7(5) 6-3, conquistando un posto tra i migliori quattro del torneo svedese.