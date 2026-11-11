ATP Stoccolma 2026, Humbert affronterà Musetti. Super sfida Fritz-Rune, eliminato Ruud

Si sono delineati i quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccolma, torneo che è valevole per la Race 2027. Non saranno due gli azzurri tra i migliori otto sul cemento svedese, visto che Lorenzo Sonego non riesce a raggiungere Lorenzo Musetti. Il piemontese è stato sconfitto dal cileno Alejandro Tabilo al termine di una partita tiratissima e vinta dal sudamericano con il punteggio di 7-6 6-7 7-5 dopo quasi una battaglia di tre ore di gioco.

Tabilo, testa di serie numero quattro affronterà nei quarti di finale l’americano Alex Michelsen, numero sei del seeding. Lo statunitense aveva già vinto il suo match di secondo turno ieri, proprio come Musetti che affronterà ora il francese Ugo Humbert, che ha vinto agevolmente quest’oggi contro il croato Borna Gojo per 6-2 6-4.

Continua il proprio cammino anche l’americano Taylor Fritz, testa di serie numero uno. Lo statunitense ha battuto in due set il britannico Cameron Norrie per 7-5 6-3 e adesso se la vedrà con il danese Holger Rune, che è stato bravissimo a rimontare il serbo Miomir Kecmanovic, imponendosi in tre set con il punteggio di 2-6 6-1 6-4.

La grande sorpresa della giornata è l’uscita di scena del campione in carica, il norvegese Casper Ruud, battuto dal kazako Alexsandr Shevchenko con il punteggio di 6-7 6-4 6-3 dopo due ore e diciassette minuti di gioco. Il numero 107 del mondo affronterà nei quarti l’argentino Thiago Agustin Tirante.

RISULTATI ATP STOCCOLMA 2026 (11 NOVEMBRE)

Tabilo (Cil) b. Sonego (Ita) 7-6 6-7 7-5

Humbert (Fra) b. Gojo (Cro) 6-2 6-4

Fritz (Usa) b. Norrie (Gbr) 7-5 6-3

Shevchenko (Kaz) b. Ruud (Nor) 6-7 6-4 6-3

Rune (Den) b. Kecmanovic (Srb) 2-6 6-1 6-4