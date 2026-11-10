ATP Stoccolma 2026, buona la prima per Rune e Sonego. Giornata nera per i francesi

In attesa della sfida di questa sera di Lorenzo Musetti contro britannico Toby Samuel, che può dare la qualificazione ai quarti per il tennista toscano, si sono chiusi tutti gli incontro del primo turno nell’ATP 250 di Stoccolma e ci sono anche i primi qualificati per i quarti, come l’americano Alex Michelsen e l’argentino Thiago Agustin Tirante, che ha sfruttato il ritiro del connazionale Tomas Martin Etcheverry.

Lo statunitense, invece, ha battuto un altro argentino, Juan Manuel Cerundolo in due set con il punteggio di 6-3 6-2. L’americano affronterà ora il vincente del match tra il cileno Alejandro Tabilo, testa di serie numero quattro, e Lorenzo Sonego. Il piemontese ha infatti battuto un colpo in uno degli ultimissimi tornei del 2026, battendo in due set il francese Quentin Halys per 6-4 7-6 dopo un’ora e mezza di gioco.

Una giornata nera per i tennisti francesi, visto che sono arrivate le sconfitte di Adrian Mannarino contro il kazako Alexander Shevchenko (6-1 6-3) e di Arthur Rinderknech, battuto in tre set dal serbo Miomir Kecmanovic per 7-6 4-6 6-4. Quest’ultimo affronterà al secondo turno il danese Holger Rune, che ha battuto il belga Zizou Bergs per 6-3 6-4 e sta sfruttando questo finale di stagione per ritrovare il ritmo partita in vista dell’inizio della prossima.

RISULTATI ATP STOCCOLMA 2026 (10 NOVEMBRE)

Shevchenko (Kaz) b. Mannarino (Fra) 6-1 6-3

Michelsen (Usa) b. J.M Cerundolo (Arg) 6-3 6-2

Sonego (Ita) b. Halys (Fra) 6-4 7-6

Tirante (Arg) b. Etcheverry (Arg) ret.

Kecmanovic (Srb) b. Rinderknech (Fra) 7-6 4-6 6-4

Rune (Den) b. Bergs (Bel) 6-3 6-4