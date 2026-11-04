ATP Parigi 2026, capolavoro Musetti. Berrettini sfiderà Alcaraz, Djokovic dice addio alle Finals

Si sono completati i match del secondo turno del ATP 1000 di Parigi. Una giornata che ha visto il capolavoro di Lorenzo Musetti, che ha superato il numero uno del mondo Alexander Zverev in due set con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Un finale di stagione eccezionale quello del toscano, che ora affronterà il rampante francese Luca Van Assche, con il quale si è appena incrociato nel torneo di Lione ai quarti, vincendo dopo una battaglia infinita di oltre tre ore.

La giornata azzurra a Parigi ha visto anche la splendida vittoria di Matteo Berrettini, che ovviamente con questi risultati lancia la sua candidatura ad un posto in Coppa Davis. Il romano ha battuto il padrone di casa Ugo Humbert per 7-6 7-5 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Adesso per Berrettini ci sarà una super sfida contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha sofferto il primo set contro l’americano Alex Michelsen e poi si è imposto con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco.

Purtroppo non si è completato il tris azzurro negli ottavi di finale. Infatti Mattia Bellucci non ha eguagliato i suoi connazionali, perdendo in due set dal francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-4 6-1 in poco più di un’ora di gioco.

Non sono mancate le sorprese e quella più grande forse è la sconfitta di Novak Djokovic contro il qualificato australiano Rinky Hijikata, che h ottenuto una delle vittorie più importanti della sua carriera, battendo l’ex numero uno del mondo in rimonta per 2-6 6-3 6-3 dopo due ore e un quarto di gioco. Djokovic con questa sconfitta vede spegnersi ogni possibilità di partecipare alle ATP Finals. Hijikata affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry in un ottavo di finale che va poi ad incrociare quello tra Musetti e Van Assche.

Esce di scena anche Daniil Medvedev, testa di serie numero quattro, sorpreso dal peruviano Ignacio Buse con un duplice 6-4 ed ora il tennista sudamericano affronterà negli ottavi il portoghese Nuno Borges, che ha eliminato a sua volta un altro russo, Karen Khachanov con il punteggio di 6-3 6-4.

Arthur Fils aveva festeggiato già nel pomeriggio la certezza di essere alle ATP Finals e lo ha fatto poi anche in serata battendo il ceco Tomas Machac per 6-3 7-6. Rischia tanto, invece, l’americano Frances Tiafoe, mentre è fuori l’australiano Alex de Minaur, battuti sicuramente a sorpresa dal francese Quentin Halys (6-3 1-6 7-6) e da Tomas Martin Etcheverry (7-6 6-3). Ne possono approfittare ancora gli americani Taylor Fritz e Tommy Paul, che hanno vinto contro rispettivamente contro lo slovacco Alex Molcan (6-7 7-5 7-6) e lo spagnolo Daniel Merida (6-1 6-1).

RISULTATI ATP PARIGI 2026

Rinderknech (Fra) b. Bellucci (Ita) 6-4 6-1

Halys (Fra) b. Tiafoe (Usa) 6-3 1-6 7-6(9)

van Assche (Fra) b. Tien (Usa) 7-6(4) 6-4

Paul (Usa) b. Merida Aguilar (Esp) 6-1 6-1

Musetti (Ita) b. Zverev (Ger) 7-6(5) 6-2

Etcheverry (Arg) b. De Minaur (Aus) 7-6(2) 6-3

Buse (Rou) b. Medvedev (Rus) 6-4 6-4

Hijikata (Aus) b. Djokovic (Srb) 2-6 6-3 6-3

Fritz (Usa) b. Molcan (Svk) 6-7(6) 7-5 7-6(5)

Borges (Por) b. Khachanov (Rus) 6-3 6-4

Berrettini (Ita) b. Humbert (Fra) 7-6 7-5

Alcaraz (Esp) b. Michelsen (Usa) 7-6 6-3

Struff (Ger) b. Tirante (Arg) 6-7 6-3 7-6

Fils (Fra) b. Machac (Cze) 6-3 7-6