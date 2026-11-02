ATP Parigi 2026, agevoli vittorie per Rafael Jodar e Casper Ruud

Il nutrito programma dei match di primo turno caratterizza la giornata inaugurale del torneo ATP di Parigi. Nel giorno in cui Lorenzo Musetti vince al debutto e si regala il match a cinque stelle contro Zverev, lo spagnolo Rafael Jodar, in piena corsa per la qualificazione alle Finals, e il norvegese Casper Ruud superano agevolmente il match d’esordio.

Lo spagnolo Rafael Jodar, testa di serie numero nove, domina il cileno Alejandro Tabilo 6-2 6-3 in un’ora e diciotto minuti. Convincente debutto per Casper Ruud. Il norvegese, venticinquesimo giocatore del mondo, travolge il qualificato argentino Juan Manuel Cerundolo 6-3 6-2 in un’ora e un minuto.

Il qualificato australiano Rinky Hijikata, numero 85 del mondo, travolge Luciano Darderi 6-2 6-2 in un’ora e quattro minuti. Lorenzo Musetti conferma il trend positivo dell’ultimo periodo e regola il temibile polacco Hubert Hurkacz 7-6(3) 7-6(10) in un’ora e quarantacinque minuti. In chiusura di giornata il francese Ugo Humbert doma l’olandese Botic Van De Zandschulp 7-6(5) 6-7(9) 6-3 al termine di una battaglia di due ore e quarantuno minuti.

L’iberico Daniel Merida Aguilar, numero 42 del mondo, piega il lucky loser argentino Sebastian Baez, ripescato in tabellone al posto del belga Blockx, 6-4 6-2 in un’ora e diciassette minuti. Il britannico Cameron Norrie, numero 41 ATP, doma Matteo Arnaldi 6-4 1-6 6-3 in un’ora e quarantadue minuti. Il qualificato slovacco Alex Molcan, numero 78 del mondo, rimonta la wild card transalpina Titouan Droguet 4-6 6-4 6-4 in due ore e sedici minuti.

Il qualificato ceco Tomas Machac, numero 71 ATP, supera la wild card francese Kyrian Jacquet 7-6(7) 6-1 in un’ora e ventidue minuti. Il russo Karen Khachanov si salva grazie al ritiro nel finale di terzo set di Denis Shapovalov. Il canadese alza bandiera bianca sul punteggio di 3-6 7-6(6) 4-1 a proprio favore. Il francese Luca van Assche, numero 46 del mondo, piega l’argentino Mariano Navone 6-3 7-5 in un’ora e cinquantacinque minuti. Il peruviano Ignacio Buse, numero 32 del ranking, liquida il belga Zizou Bergs 6-2 6-4 in un’ora e venti minuti.