Siamo all’ultima fermata prima dell’inizio della fase a eliminazione diretta. Le ATP Finals tornano in campo per i match valevoli per la sesta giornata: si conclude la fase a gironi e si completa il quadro dei qualificati alle semifinali di domani. L’interesse maggiore è per la sfida serale Medvedev-Tiafoe, mentre gli azzurri salutano il torneo e provano a farlo nel migliore dei modi.

Nel match serale il russo e l’americano si sfidano per decidere chi concluderà il girone Ivan Lendl in seconda posizione e si guadagnerà il diritto di affrontare nella semifinale di domani il numero uno del mondo Alexander Zverev, vincitore del gruppo John McEnroe a punteggio pieno.

Medvedev sembra partire leggermente in avanti, ma per riuscire a prevalere, in una partita senza ritorno, dovrà sfoderare una prova eccellente al servizio ed esibire notevole costanza di rendimento nell’arco della contesa contro un rivale che ha vinto due degli ultimi tre confronti diretti.

Flavio Cobolli, già eliminato dopo la sconfitta di mercoledì, affronta Carlos Alcaraz, già certo della prima posizione, nella partita che segna il suo congedo dal torneo. È innegabile pensare che lo spagnolo parta con i favori del pronostico nonostante i problemi fisici accusati nell’ultima uscita, ma il tennista azzurro potrà provare a giocarsela senza alcun tipo di pressione.

Andrea Vavassori e Simone Bolelli, teste di serie numero cinque, concludono il loro torneo, e l’esperienza insieme nel circuito, nella sfida con i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, teste di serie numero sette e vincitori dell’edizione 2024. Nell’incontro che inaugura il programma di giornata Christian Harrison e Neal Skupski affrontano Marcel Granollers e Horacio Zeballos: in palio il pass per la semifinale.