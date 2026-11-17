Potrebbero arrivare i primi verdetti alle ATP Finals 2026 in corso di svolgimento a Torino. Tornano in campo i protagonisti del gruppo dedicato a John McEnroe e il piatto forte della giornata è sicuramente alla sera, visto che ci sarà il remake dell’ultima finale degli US Open tra Alexander Zverev e Ben Shelton.

Una partita che vale praticamente un posto in semifinale, anche se ovviamente dipendere dall’esito dell’altra sfida del girone, ma con due vittorie si è abbastanza al sicuro da spiacevoli sorprese. Il numero uno del mondo ha offerto una buona prestazione all’esordio contro Jodar, mentre qualche incertezza in più c’è stata per l’americano, che ha lasciato un set a Fils, ma ha comunque bagnato con una vittoria l’esordio nel suo angolo di Juan Carlos Ferrero.

Si giocano, invece, tutto Rafael Jodar ed Arthur Fils, che dopo il ko all’esordio non possono davvero permettersi un’altra sconfitta. Chi vince può praticamente dire addio a Torino, mentre chi vince si regala ancora una possibilità per la giornata di giovedì quando ci sarà la terza giornata. Entrambi cercano la loro prima vittoria della carriera alle ATP Finals e forse anche un po’ di tensione è andata via per questa prima volta a Torino.

Nel torneo di doppio decisamente spettacolare la sfida che apre proprio il programma di questa giornata e che mette di fronte due delle coppie favorite per la vittoria finale: da una parte Heliovaara/Patten e dall’altra Arevalo/Pavic. Si giocano invece la permanenza nel torneo Arribage/Olivetti e Luz/Matos.