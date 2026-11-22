Carlos Alcaraz contro Alexander Zverev: questa la finale delle ATP Finals 2026. Si tratta della decima occasione, con il format che prevede un ultimo atto, che vede il primo e il secondo giocatore del torneo (non necessariamente corrispondenti ai primi due del ranking ATP, visto che qui c’è l’inevitabile caveat dovuto all’assenza di Jannik Sinner) l’uno contro l’altro. In realtà, poi, le occasioni di vederli in campo sono state nove: nel 2014, infatti, Roger Federer non giocò contro Novak Djokovic per problemi di schiena.

Da una parte abbiamo Alcaraz, che pur avendo letteralmente dominato la fase a gironi non si è trovato particolarmente bene nella semifinale contro Ben Shelton, dovendo rimontare l’americano e far ricorso a un tie-break spaziale per riuscire a vincere il confronto e arrivare a cercare un trionfo che alla Spagna, in questo torneo, manca dal 1998 della finale tutta iberica tra Alex Corretja e Carlos Moya, vinta dal primo. Il murciano ha dimostrato, in questo finale di stagione, di aver inserito correttamente le batterie anche se c’è sempre quel piccolo problema fisico, per il quale è stato anche visitato a Torino, che preoccupa, anche se non più di tanto.

Dall’altra parte abbiamo Zverev, che finora è stato più che altro cinico nei momenti che contano, una qualità che abbastanza raramente gli si è vista in varie occasioni anche importanti del passato. Il suo status di attuale numero 1 ha però tanti punti interrogativi nell’opinione pubblica, soprattutto perché nell’anno il tedesco non è mai riuscito a battere tanto Alcaraz quanto (soprattutto) Sinner, e questa è potenzialmente l’ultima occasione per riuscirci. Per lui peraltro si tratterebbe di un tris, avendo già portato a casa le edizioni 2018 e 2021.

Nei precedenti Alcaraz conduce 7-6, ma in mente torna in modo quasi inevitabile l’assurda semifinale degli Australian Open di quest’anno, in cui Zverev finì sotto di due set, rimontò fino al quinto, ma non seppe sfruttare il fatto che nel terzo, quarto e quinto parziale il murciano era palesemente menomato. E, nonostante questo, per lui arrivò pure la vittoria per 7-5 nel set decisivo. Alle Finals i precedenti sono 2-0 per Zverev, sempre a livello di round robin. Qui, però, considerato che la superficie è davvero più veloce che mai, è lui a poter dettare i ritmi con il proprio servizio. Resta da capire se Alcaraz avrà le armi per disinnescarlo.