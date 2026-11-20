Siamo giunti al primo momento della verità. Si completa il quadro dei giocatori destinati a darsi battaglia nelle semifinali di domani. La sesta giornata delle ATP Finals propone i match valevoli per il terzo e ultimo turno del girone Ivan Lendl in singolare e del girone Mark Woodforde in doppio.

Flavio Cobolli, testa di serie numero cinque, è chiamato a una missione impossibile. L’alfiere azzurro incrocia infatti sulla propria strada Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, grazie al netto successo conquistato contro Daniil Medvedev, ha già blindato il traguardo semifinale. L’azzurro, già eliminato dopo le prime due sconfitte, prova a salutare la competizione con una prova di livello contro un rivale che ha già vinto il suo girone e ieri si è sottoposto a una risonanza magnetica per valutare l’entità del problema al bicipite femorale della gamba sinistra.

La sessione serale propone un autentico match spareggio, il dentro o fuori tra Daniil Medvedev, testa di serie numero quattro, e Frances Tiafoe, numero sette del tabellone. Chi vince guadagna il pass per la semifinale di domani. Il russo conduce 6-2 nel bilancio dei precedenti, ma lo statunitense ha vinto due degli ultimi tre confronti diretti.

Nel torneo di doppio la sfida di apertura tra Granollers/Zeballos e Harrison/Skupski mette in palio la conquista del pass per la semifinale in un confronto senza appello. Il confronto che inaugura la sessione serale tra Bolelli/Vavassori e i tedeschi Krawietz/Puetz rappresenta l’occasione per il duo azzurro di congedarsi dal torneo con una vittoria, anche se i rivali non scenderanno certo in campo in maniera remissiva e proveranno a chiudere a punteggio pieno.

La sesta giornata delle ATP Finals sarà trasmessa in tv da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis) a pagamento e in chiaro da Mediaset per quanto concerne il match serale Medvedev-Tiafoe. In streaming ci sarà la trasmissione su Sky Go, NOW e Tennis Tv a pagamento (programma completo), mentre sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity in chiaro si potrà seguire il match Medvedev-Tiafoe. OA Sport proporrà la Diretta Live Testuale del match Cobolli-Alcaraz.

CALENDARIO ATP FINALS 2026 OGGI

Venerdì 20 novembre

Inalpi Arena

Dalle ore 11.30

Harrison/Skupski (USA/GBR, 2) vs Granollers/Zeballos (SPA/ARG, 3) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle 14:00

Carlos Alcaraz (SPA, 2) vs Flavio Cobolli (ITA, 5) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle 18:00

Bolelli/Vavassori (ITA, 5) vs Krawietz/Puetz (GER, 7) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle 20:30

Daniil Medvedev (4) vs Frances Tiafoe (USA, 7) – Diretta tv su Italia1 (in chiaro), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP FINALS 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia1 (Medvedev-Tiafoe), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Mediaset Infinity (Medvedev-Tiafoe), sportmediaset.it, SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (Cobolli-Alcaraz)