ATP Finals 2026 oggi in tv: orari partite 16 novembre, streaming, quale vedere su Mediaset

Seconda giornata delle ATP Finals in arrivo all’Inalpi Arena di Torino. E sarà anche una giornata molto italiana sia in apertura che in chiusura, viste le presenze di Simone Bolelli e Andrea Vavassori in apertura di programma e, a chiusura dello stesso, di Flavio Cobolli.

Per la coppia che negli ultimi tre anni ha messo parecchio il piede sull’acceleratore in tema d’Italia di successo anche in doppio è l’inizio dell’ultima volta insieme in un torneo ATP, e per di più con un vero classico contro Granollers/Zeballos. Per quanto riguarda Cobolli, invece, è debutto alle ATP Finals contro Medvedev, che quest’anno ha battuto in una gran partita a Madrid, una delle migliori del russo sul rosso, ma anche una di quelle che ha davvero convinto Flavio di poter pensare in grande.

La seconda giornata delle ATP Finals si giocherà oggi a Torino. Sarà possibile seguirla integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); per Medvedev-Cobolli ci sarà la diretta gratis e in chiaro su Italia1. Diretta streaming su Mediaset Infinity (per Medvedev-Cobolli) e su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di Granollers/Zeballos-Bolelli/Vavassori, Alcaraz-Tiafoe e Medvedev-Cobolli, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP FINALS 2026 OGGI

Lunedì 16 novembre

Inalpi Arena

Ore 11:30 Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [3]-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [5] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:00 Alcaraz (ESP) [2]-Tiafoe (USA) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:00 Harrison (USA)/Skupski (GBR) [2]-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Ore 20:30 Medvedev [4]-Cobolli (ITA) [5] – Diretta tv su Italia1 (in chiaro), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP FINALS 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia1 (Medvedev-Cobolli), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Mediaset Infinity (Medvedev-Cobolli), SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (Granollers/Zeballos-Bolelli/Vavassori, Alcaraz-Tiafoe, Medvedev/Cobolli)