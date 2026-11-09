ATP Finals 2026: le fasce per il sorteggio dei gironi ed i possibili accoppiamenti

Occorrerà attendere sino a giovedì 12 novembre alle ore 12.00 per conoscere l’esito del sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2026 di tennis, che si terrà a Torino, sede della manifestazione: terminato il torneo ATP Masters 1000 di Parigi si conoscono gli otto singolaristi e le otto coppie di doppio qualificate.

L’ultimo torneo stagionale si terrà da domenica 15 a domenica 22 novembre a Torino e l’Italia sarà rappresentata da Flavio Cobolli, che sarà inserito in terza fascia in singolare, e da Simone Bolelli/Andrea Vavassori, i quali saranno inseriti in terza fascia in doppio.

Sia in singolare che in doppio alle ATP Finals dal 15 al 20 novembre in ciascun girone ogni tennista affronterà gli altri tre ed alla fine del round robin i primi due classificati di ciascun raggruppamento avranno accesso alle semifinali, in programma sabato 21, infine i due vincenti si affronteranno nella finale, prevista domenica 22.

FASCE SORTEGGIO SINGOLARE ATP FINALS 2026

Prima fascia: Alexander Zverev (Germania), Carlos Alcaraz (Spagna).

Seconda fascia: Ben Shelton (Stati Uniti), Daniil Medvedev (Russia).

Terza fascia: Flavio Cobolli (Italia), Arthur Fils (Francia).

Quarta fascia: Frances Tiafoe (Stati Uniti), Rafael Jodar (Spagna).

FASCE SORTEGGIO DOPPIO ATP FINALS 2026

Prima fascia: Harri Heliovaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna), Christian Harrison/Neal Skupski (Stati Uniti/Gran Bretagna).

Seconda fascia: Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina), Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Croazia).

Terza fascia: Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia), Theo Arribage/Albano Olivetti (Francia).

Quarta fascia: Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania), Orlando Luz/Rafael Matos (Brasile).

POSSIBILI AVVERSARI FLAVIO COBOLLI

Uno tra Alexander Zverev (Germania) e Carlos Alcaraz (Spagna).

Uno tra Ben Shelton (Stati Uniti) e Daniil Medvedev (Russia)

Uno tra Frances Tiafoe (Stati Uniti) e Rafael Jodar (Spagna).

POSSIBILI AVVERSARI SIMONE BOLELLI/ANDREA VAVASSORI

Una coppia tra Harri Heliovaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna) e Christian Harrison/Neal Skupski (Stati Uniti/Gran Bretagna).

Una coppia tra Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina) e Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Croazia).

Una coppia tra Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania) e Orlando Luz/Rafael Matos (Brasile).