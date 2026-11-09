ATP Finals 2026, le fasce dei gironi e quando si svolge il sorteggio

Analizziamo qui, molto in breve, le fasce del sorteggio del singolare alle ATP Finals 2026, per la sesta volta in quel di Torino: c’è un pezzo d’Italia e ci sono anche 6 Paesi rappresentati, dei quali due con due rappresentanti (Spagna e USA). Si deciderà chi andrà dove nella giornata di giovedì, con raggruppamenti intitolati a John McEnroe e a Ivan Lendl in singolare e a Todd Woodbridge e Mark Woodforde in doppio.

Fascia 1: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz

Da qui, evidentemente, passano due filosofie completamente differenti: chi ha vissuto una stagione da due Slam, ma senza altri acuti e chi, invece, lo Slam l’ha vinto a inizio anno, si è dovuto fermare, ma sta riprendendo quota con il finale di stagione. E ad oggi quello più in forma è senz’altro Alcaraz.

Fascia 2: Ben Shelton, Danill Medvedev

Shelton lo troviamo senz’altro in una valida fase di forma, anche vista la finale raggiunta a Parigi indoor. Diversamente, dopo alcuni mesi indubbiamente importanti e dopo una stagione che lo ha visto tornare a livelli che gli si conoscevano un paio di anni fa, Medvedev ha “steccato” a La Defense. Ma potrebbe anche essere solo un incidente di percorso.

Fascia 3: Flavio Cobolli, Arthur Fils

Con Cobolli non ci sono vie di mezzo: o fa un grande torneo o esce abbastanza rapidamente. Questo un po’ il sunto della sua stagione, in cui ha comunque ampiamente meritato per i suoi picchi nel corso dell’anno. Quanto a Fils, va rimarcato il rendimento generale nell’anno, ancor più importante perché veniva da sei mesi di stop praticamente totale. Ed era un protagonista da tempo atteso.

Fascia 4: Frances Tiafoe, Rafael Jodar

Tiafoe, negli ultimi tornei, è decisamente sceso di tono rispetto all’estate e anche rispetto ad altri momenti più brillanti del 2026. Discorso abbastanza simile per Jodar, che fin dagli US Open ha mostrato segni di fatica dopo una prima annata sul circuito maggiore intensissima, se si esclude la finale di Shanghai.

Il sorteggio delle ATP Finals si terrà giovedì 12 alle ore 12:45 circa, dopo la conferenza stampa pre-torneo. Ancora da definire la copertura tv dell’evento, così come quella in streaming. Contestualmente ai gironi del torneo di singolare, verranno sorteggiati anche quelli del torneo di doppio.

CALENDARIO SORTEGGIO ATP FINALS 2026

Giovedì 12 novembre

Ore 12:45 circa Sorteggio ATP Finals 2026

PROGRAMMA SORTEGGIO ATP FINALS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: ancora non definita.

Diretta streaming: ancora non definita.

FASCE DEL SORTEGGIO IN DOPPIO

Fascia 1: Heliovaara/Patten, Harrison/Skupski

Fascia 2: Granollers/Zeballos, Arevalo/Pavic

Fascia 3: Bolelli/Vavassori, Arribagé/Olivetti

Fascia 4: Krawietz/Puetz-Luz/Matos