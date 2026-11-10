ATP Finals
ATP Finals 2026, il possibile girone di Flavio Cobolli: il sorteggio da sperare e quello da evitare
Gli otto tennisti qualificati in singolare saranno suddivisi in quattro fasce di merito in fase di sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2026 di tennis: l’ultimo torneo stagionale si terrà da domenica 15 a domenica 22 novembre a Torino.
Nel torneo di singolare l’Italia sarà rappresentata da Flavio Cobolli, che sarà inserito in terza fascia: l’azzurro troverà sulla sua strada uno tra Alexander Zverev (Germania) e Carlos Alcaraz (Spagna), uno tra Ben Shelton (Stati Uniti) e Daniil Medvedev (Russia) ed uno tra Frances Tiafoe (Stati Uniti) e Rafael Jodar (Spagna).
Nella prima fase delle ATP Finals dal 15 al 20 novembre in ciascun girone ogni tennista affronterà gli altri tre ed alla fine del round robin i primi due classificati di ciascun raggruppamento avranno accesso alle semifinali, in programma sabato 21, infine i due vincenti si affronteranno nella finale, prevista domenica 22.
FASCE SORTEGGIO SINGOLARE ATP FINALS 2026
Prima fascia: Alexander Zverev (Germania), Carlos Alcaraz (Spagna).
Seconda fascia: Ben Shelton (Stati Uniti), Daniil Medvedev (Russia).
Terza fascia: Flavio Cobolli (Italia), Arthur Fils (Francia).
Quarta fascia: Frances Tiafoe (Stati Uniti), Rafael Jodar (Spagna).
IL GIRONE DA SPERARE PER FLAVIO COBOLLI
Prima fascia: Alexander Zverev (Germania).
Seconda fascia: Daniil Medvedev (Russia).
Quarta fascia: Frances Tiafoe (Stati Uniti).
IL GIRONE DA EVITARE PER FLAVIO COBOLLI
Prima fascia: Carlos Alcaraz (Spagna).
Seconda fascia: Ben Shelton (Stati Uniti).
Quarta fascia: Rafael Jodar (Spagna).