ATP Finals 2026, Flavio Cobolli quasi certo della terza fascia al sorteggio. I possibili scenari verso Torino

Manca esattamente una settimana al sorteggio delle ATP Finals 2026, che si terrà nella giornata di giovedì 12 novembre a partire dalle ore 12.00 stabilendo la composizione dei gironi per il Torneo dei Grandi Maestri, penultimo grande appuntamento della stagione tennistica (prima delle fasi finali della Coppa Davis a Bologna) in programma sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre.

Per quanto riguarda il singolare, in assenza dell’infortunato Jannik Sinner, sei giocatori hanno già staccato il pass per il Master: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Arthur Fils. A contendersi gli ultimi due posti sono rimasti invece Frances Tiafoe, Rafael Jodar, Taylor Fritz e Tommy Paul, mentre sono fuori dai giochi Alex De Minaur e Novak Djokovic.

Per la compilazione dei raggruppamenti gli otto tennisti qualificati vengono suddivisi in quattro fasce di merito in base alla Race (1-2, 3-4, 5-6, 7-8) aggiornata dopo il Masters 1000 di Parigi. Ad oggi l’unica certezza è quella di vedere Zverev nel primo pot, mentre per avere il quadro completo della situazione bisognerà attendere probabilmente la conclusione del torneo parigino.

L’Italia punta tutto su Flavio Cobolli, al debutto assoluto sul prestigioso palcoscenico delle Finals, che balla attualmente tra la terza e la quarta fascia. In questo momento il romano sarebbe virtualmente la quinta testa di serie del seeding a Torino, ma potrebbe ancora scivolare al n.7 (venendo così relegato in quarta fascia) se dovesse realizzarsi la seguente combinazione di risultati: Fils batte Fritz agli ottavi e Paul vince il torneo a Parigi.

FASCE SORTEGGIO GIRONI ATP FINALS 2026

Prima fascia: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz (o Ben Shelton).

Seconda fascia: Ben Shelton (o Carlos Alcaraz), Daniil Medvedev (o Arthur Fils).

Terza fascia: due tra Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Taylor Fritz e Tommy Paul.

Quarta fascia: due tra Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe, Rafael Jodar, Taylor Fritz e Tommy Paul.