Arthur Fils resta in corsa alle ATP Finals 2026. Il tennista francese rimonta Rafael Jodar e conquista la sua prima vittoria della carriera in questo torneo. Fils si è imposto con il punteggio di 4-6 6-2 6-2 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco e giovedì si giocherà le sue possibilità di andare avanti contro Alexander Zverev, che stasera affronterà l’americano Ben Shelton. Jodar si è spento progressivamente nel match e sembra arrivato a Torino non nelle migliori condizioni. Lo spagnolo è praticamente eliminato e avrebbe bisogno di un successo di Zverev stasera e poi di una vittoria con Shelton ma con una combinazione di risultati.

Jodar si trova ad affrontare quasi subito due palle break, ma si aggrappa alla prima di servizio e le annulla. La partita non è spettacolare, ma comunque si alza di tono verso il finire del primo set. Nel nono game arriva un’altra palla break per Fils, ma anche in questo frangente lo spagnolo trova il servizio vincente. Questo è un game importante, perché Jodar ha tenuto ed in quello successivo al secondo set point riesce a chiudere sul 6-4, portandosi avanti nel match.

Nonostante il set perso, Fils parte meglio nel secondo e va a procurarsi una palla break nel terzo game, che riesce a sfruttare. L’inerzia della partita cambia, perché il francese prende sempre più campo e mette pressione all’avversario. Nel quinto game arriva anche il secondo break in favore di Fils, che scappa via sul 4-1 e poi si invola a chiudere il set in suo favore per 6-2.

Il terzo set è molto simile al secondo con Jodar che progressivamente si trova senza energie fisiche e mentali. Arriva il break nel terzo game ed è quello quasi della resa per lo spagnolo. Fils ha il pieno controllo del match e strappa ancora il servizio nel settimo gioco, andando poi a chiudere sul 6-2 in suo favore, conquistando la prima vittoria della carriera alle ATP Finals.