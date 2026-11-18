Le ATP Finals 2026 sono sostanzialmente al giro di boa. E oggi, come già era accaduto lunedì, sono i colori italiani ad aprire e chiudere la questione. Andiamo a vedere quello che accadrà quest’oggi in breve, anche perché di fatto in palio c’è l’eliminazione o la permanenza nell’evento torinese.

I fari principali sono puntati su Flavio Cobolli, che sfiderà Frances Tiafoe per restare in corsa nelle Finals dopo aver perso contro Daniil Medvedev una partita nella quale non è mai riuscito a tentare davvero di incidere sul servizio del suo avversario. Oltretutto i precedenti sono sfavorevoli al giocatore azzurro, che è sotto 1-4 con un’unica vittoria arrivata però in un momento molto pesante, quello della finale di Acapulco. Una delle fasi, in breve, che hanno reso l’anno di Flavio così luminoso, al di là di come andranno queste Finals. Vero è anche che Tiafoe ha avuto ancora meno spazio contro Carlos Alcaraz, sommerso com’è stato dal murciano e in grado di vincere soltanto quattro game. Sarà una partita soprattutto di carattere, perché questo non manca a nessuno dei due. E, chissà, magari si accenderà non poco anche l’Inalpi Arena.

A proposito di Alcaraz-Medvedev, particolare la scelta di posizionare questo incontro al pomeriggio, anche se qui entrano in gioco varie logiche che si legano in particolare al fatto televisivo delle Finals (una questione che non va mai sottovalutata). Chiaramente nel mondo le attenzioni sono tutte su di loro, su un confronto che spesso vede vincere Alcaraz, che infatti nei precedenti è avanti 7-3, ma che talvolta ha in Medvedev il protagonista. Anche se bisogna vedere qual è davvero lo spirito del russo, e chissà quanto savoir faire ci sarà nelle sue dichiarazioni improntate a un vero e proprio averne a noia di queste Finals. Fatto sta che resta comunque un match contemporaneamente sia da favori del pronostico per il murciano che dalle strane vette di imprevedibilità.

E poi ci sono Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che con una vittoria contro Christian Harrison e Neal Skupski potrebbero continuare a sperare di arrivare in semifinale. Il tutto in una fase nella quale l’aria, per il doppio, è incandescente al massimo grado, o per meglio dire c’è una vera e propria guerra aperta con l’ATP con i doppisti che hanno fortemente alzato la voce dopo i piani di riforma annunciati dall’associazione, e l’associazione stessa che sembra trattare non proprio nel migliore dei modi i doppisti. Un problema che sembra ben lontano dall’avere una soluzione.