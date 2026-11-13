ATP Finals 2026, chi è la riserva? Il primo giocatore pronto a subentrare

Le ATP Finals 2026 andranno in scena sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre e sono aperte agli otto migliori tennisti di questa annata agonistica che volge al termine. Al torneo di fine stagione, però, non prenderà parte l’infortunato Jannik Sinner (numero 2 della Race) e dunque ha avuto diritto di partecipare lo spagnolo Rafael Jodar, nono uomo nella graduatoria che prende i risultati conseguiti in questa annata agonistica.

Il sorteggio ha definito la composizione dei due gironi: da una parte il tedesco Alexander Zverev (numero 1 del mondo), lo statunitense Ben Shelton (4), il francese Arthur Fils (7) e lo spagnolo Rafael Jodar (9); dall’altra lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 3 del ranking ATP), il russo Daniil Medvedev (5), il nostro Flavio Cobolli (6) e lo statunitense Frances Tiafoe (8). I primi due classificati di ogni gruppo si qualificheranno alle semifinali incrociate.

Cosa succede, però, se uno dei qualificati si dovesse infortunare a torneo in corso? Il regolamento delle ATP Finals prevede una sostituzione e l’ingresso di una riserva. Al momento il ruolo di “alternate” spetta all’australiano Alex de Minaur, decimo nella Race con 3.170 punti: l’oceanico deve farsi trovare pronto in caso di ogni evenienza, entrerebbe in gioco prendendo il posto del giocatore che ha dato forfait, ma non ne erediterebbe i risultati.

A seguire verrebbe preso in considerazione lo statunitense Taylor Fritz, undicesimo nella Race con 3.050 punti e attualmente impegnato nel torneo ATP 250 di Stoccolma (oggi giocherà la semifinale contro Lorenzo Musetti). L’ingresso della riserva è tutt’altro che raro, successe anche a Jannik Sinner quando prese il posto di Matteo Berrettini.