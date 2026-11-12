Tennis
ATP Finals 2026, Carlos Alcaraz potrà avvicinarsi a Jannik Sinner nel ranking: i possibili distacchi a Torino
Malgrado l’assenza alle Nitto ATP Finals, l’azzurro Jannik Sinner è certo di restare al numero 2 del mondo a fine anno: il tennista italiano, infatti, nell’aggiornamento del ranking ATP di lunedì 16 novembre avrà 1850 punti di vantaggio sullo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo nella classifica mondiale.
Saranno infatti in palio al massimo 1500 punti alle Finals: Sinner chiuderà la stagione con 7950 punti, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz al massimo potrà portarsi a quota 7600, a -350 punti da Sinner, ma per riuscirci dovrà vincere il torneo da imbattuto nella fase a gironi.
Ogni match della prima fase, infatti, metterà in palio 200 punti, per un massimo di 600 al termine del girone, poi altri 400 saranno in palio nella semifinale, infine l’ultimo atto ne assegnerà ulteriori 500: lo spagnolo potrà avvicinarsi a Sinner, ma non scavalcarlo al termine della stagione.
DISTACCO MASSIMO A FINE STAGIONE TRA SINNER ED ALCARAZ
Jannik Sinner 7950
Carlos Alcaraz 6100 (-1850)
DISTACCO MINIMO A FINE STAGIONE TRA SINNER ED ALCARAZ
Jannik Sinner 7950
Carlos Alcaraz 7600 (-350)